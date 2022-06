ALIMENTS MOREHOUSE CANADA POURSUIT SA CROISSANCE : LEURS NOUVELLES INSTALLATIONS DURABLES SIGNÉES MONTONI TRIPLERONT LEUR CAPACITÉ





LAVAL, QC, le 1er juin 2022 /CNW/ - MONTONI et Aliments Morehouse Canada sont fiers de lancer la construction du tout nouveau siège social de l'entreprise ainsi que de sa nouvelle usine de production de sauces et de condiments - un bâtiment totalisant 90 000 pi2 qui sera complété dès janvier 2023. Les nouvelles installations, à la fine pointe de la technologie, permettront de tripler la capacité actuelle de l'entreprise québécoise et de créer une trentaine de nouveaux emplois. Dans le but de minimiser l'impact du bâtiment sur son environnement et de maximiser le bien-être des employés, le nouveau complexe sera érigé selon le programme DISTINCTION par MONTONI.

Aliments Morehouse Canada, déjà bien connue pour sa gamme de produits Le Grec et plusieurs autres grandes marques de commerce, cumule déjà plus de 20 ans d'expertise dans le domaine des sauces et des condiments. La nouvelle usine, avec sa cuisine ultramoderne, permettra de développer des produits novateurs, alors que l'entreprise connait une croissance exponentielle tant au Québec qu'à l'international. C'est aussi avec enthousiasme qu'Aliments Morehouse Canada s'implantera à Laval, aux abords de l'autoroute 440, afin de poursuivre son développement économique.

« Avec la croissance soutenue que nous vivons depuis quelques années, nous avions besoin de nouvelles installations adaptées à notre production et qui nous permettent de continuer à offrir des produits inédits et de qualité à nos clients. La nouvelle usine assurera aussi un milieu de travail stimulant pour nos employés, afin qu'ils ne travaillent non pas plus, mais mieux. »

- Karina Massicotte, présidente d'Aliments Morehouse Canada

Un projet vert signé DISTINCTION par MONTONI

Dès la conception du bâtiment, Aliments Morehouse Canada avait comme priorité d'assurer une bonne gestion de son empreinte environnementale. La collaboration avec MONTONI, leader en bâtiments verts dans l'industrie, était donc naturelle. Le programme DISTINCTION a été choisi par Aliments Morehouse Canada puisqu'il offrait beaucoup de flexibilité en fonction de l'envergure de l'usine et du siège social en construction. En réduisant au maximum l'impact environnemental de chaque bâtiment sur son environnement et en plaçant le bien-être des occupants au premier plan, le programme se veut un allié pour l'attrait de talents. Il permet notamment :

De réduire de 30 % la consommation d'eau potable ;

D'assurer une meilleure qualité de l'air ;

D'économiser plus de 15 % du coût énergétique ;

D'avoir un apport optimal de lumière naturelle et des espaces verts accessibles aux employés ;

De favoriser le transport à faible impact environnemental grâce à des bornes de recharge pour véhicules électriques, des douches, et des casiers à vélo ;

De protéger les espaces naturels du site par une gestion responsable du chantier de construction ;

De détourner 75 % des déchets de construction des sites d'enfouissement.

« MONTONI est fier de travailler avec Morehouse pour le développement et la construction de leurs installations qui comprendront leur nouveau siège social et usine de production. Nous avons à coeur de démocratiser le bâtiment vert au Québec et de le rendre accessible pour toute entreprise. » - Dario Montoni, président du Groupe Montoni

