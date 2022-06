LA BANQUE HSBC CANADA HAUSSE SON TAUX PRÉFÉRENTIEL





La Banque HSBC Canada haussera son taux préférentiel sur les prêts de 50 points de base, ce qui le fait donc passer de 3,20 pour cent à 3,70 pour cent. Cette hausse entre en vigueur le 2 juin 2022.

fin/suite

Notes aux rédacteurs :

La Banque HSBC Canada, filiale de HSBC Holdings plc (« Groupe HSBC »), est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances, ici et à l'échelle mondiale, par l'entremise de quatre secteurs d'activité, soit Services aux entreprises, Services bancaires internationaux , Marchés et Services liés aux valeurs mobilières et Gestion de patrimoine et services bancaires aux particuliers. Groupe HSBC vise à devenir carboneutre dans l'exécution de ses activités et de sa stratégie d'émissions financées et elle collabore avec ses clients afin d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone.

Le siège social de HSBC Holdings plc, société mère de la Banque HSBC Canada, est situé à Londres. HSBC sert des clients du monde entier à partir de ses bureaux répartis dans 64 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. HSBC est l'un des plus importants établissements de services bancaires et financiers au monde, ses actifs totalisant 3 022 G$ US au 31 mars 2022. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.hsbc.ca ou suivez -nous sur Twitter : @HSBC_CA ou sur Facebook : @HSBCCanada.ends/all

fin/tout

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 17:30 et diffusé par :