FourKites est désignée comme un Leader dans le Magic Quadranttm 2022 de Gartner® dans la catégorie des solutions de visibilité du transport en temps réel

FourKites®, principale plateforme mondiale de visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel, a annoncé aujourd'hui que, pour la deuxième année consécutive, la société avait été désignée Leader dans le Magic Quadrant 2022 de Gartner dans la catégorie plateformes de visibilité du transport en temps réel* (Real-Time Transportation Visibility Platforms, RTTVPs). Sur les onze prestataires évalués dans ce rapport, FourKites est la seule à figurer dans le quadrant des Leaders, et elle classée comme l'entreprise ayant une complétude de la vision la plus élevée.

Par ailleurs, FourKites a obtenu les plus hauts scores parmi les sociétés du Fortune 500 présentant des besoins complexes. D'après le rapport 2022 de Gartner® intitulé « Capacités essentielles pour les plateformes de visibilité du transport en temps réel », qui « fournit des renseignements approfondis sur les offres de produits et de services des prestataires, en étendant l'analyse du Magic Quadrant », FourKites figure en première position dans trois sur cinq des cas d'utilisation les plus avancés.**

Principale solution de visibilité mondiale, FourKites assure le suivi de 2,5 millions d'expéditions chaque jour, pour tous les modes de transport, et connecte les chaînes d'approvisionnement mondiales de 50 % des sociétés du Fortune 500, comptant notamment parmi ses Cardinal Health, Bayer, Henkel, Dow, AB InBev, Cargill, Henkel, Coca-Cola, Constellation Brands, 3M, RHI Magnesita et Eastman. Sur les 12 derniers mois, FourKites a enregistré une croissance de plus de 40 % en glissement annuel du nombre de ses clients mondiaux, une croissance de près de 80 % du nombre total d'expéditions, et une croissance de 78 % du nombre d'installations connectées, celui-ci s'élevant aujourd'hui au total à plus de 2,3 millions d'installations individuelles à travers le monde.

« Les nouveaux rapports de Gartner sont sans équivoque : la visibilité en temps réel est une technologie indispensable pour n'importe quelle chaîne d'approvisionnement », a déclaré Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « FourKites se concentre sans relâche sur le développement de solutions qui répondent spécifiquement aux principaux points faibles de nos clients, et qui ajoutent une réelle valeur d'entreprise. Nous sommes fiers d'être reconnus par Gartner en tant que société visionnaire dans le secteur, et en tant que solution de choix pour les grandes entreprises présentant des besoins complexes. »

Ce que pensent les clients de Gartner® Peer Insightstm

Le modèle d'innovation unique de FourKites, axé sur le client, ne cesse de produire des capacités de rupture, à une cadence rapide, qui sous-tend la capacité supérieure de la société à servir les plus grandes entreprises de la planète.

« La plateforme de FourKites est complète et mature en terme de suivi maritime, ferroviaire et routier, mais elle offre encore tellement plus lorsque vous commencez à vous pencher sur ses outils de gestion des dépôts et de planification des rendez-vous. Ses équipes chargées de l'intégration et de la réussite des clients sont professionnelles et serviables. Elles sont nos partenaires dans le cadre de cette aventure continue. » ? Professionnel de la chaîne d'approvisionnement, vente au détail

« [Les aspects que nous apprécions le plus concernant FourKites sont les suivants :] 1. Une facilité d'utilisation, et des fonctions de reporting personnalisables par les utilisateurs selon leurs besoins. 2. Une plateforme de visibilité qui permet aux professionnels de la chaîne d'approvisionnement de prendre rapidement des décisions au service de nos clients. 3. Un produit si couronné de succès, ici aux États-Unis, que nous entendons l'étendre à nos filiales et bureaux à l'international. » ? Directeur, transport et logistique

« La plateforme est exceptionnelle en termes de volume d'informations fournies. L'équipe de FourKites a expliqué de manière très détaillée le système et la formation qu'elle a fournis. Le niveau de support de la part de FourKites est remarquable. L'assistance et le suivi assurés en continu par FourKites sont hors du commun. Le système continue d'offrir des données supplémentaires pour améliorer le service fourni par Ventura au client. » ? Directeur de la capacité des transporteurs et du développement, fabrication

« Notre déploiement de FourKites a été achevé plus rapidement que nous le pensions. De manière générale, le projet a été très bien géré par les différentes équipes, et celle de FourKites est sans doute la meilleure équipe de déploiement avec laquelle j'ai pu travailler dans le cadre d'un projet de cette importance et de cette envergure. » ? Professionnel de la chaîne d'approvisionnement

« FourKites a été une formidable entreprise avec laquelle nous associer. Elle place solidement l'accent sur le service clients, et assure de manière étonnamment rapide le processus allant du retour de commentaires jusqu'au développement et à la production. Bien que complexe, sa plateforme clé de suivi est remarquablement intuitive, et semble prêter attention à l'expérience de l'utilisateur final dans tout ce qu'elle fournit. »? Directeur principal du transport, fabrication

FourKites ne cesse de promouvoir une innovation inégalée

Au cours d'une nouvelle année de perturbations constantes des chaînes d'approvisionnement, FourKites a redoublé d'efforts concernant son modèle d'innovation axé sur le client, en accueillant près de 80 clients dans son nouveau Programme des partenaires d'innovation (Innovation Partner Program). Rien qu'en 2021, FourKites a fourni plus de 185 nouveaux produits et fonctionnalités, dont près de 40 % ont émané de ses partenaires d'innovation. Parmi les toutes dernières innovations de la société figurent :

Dynamic ETA ® for Ocean , qui fournit aux expéditeurs, transporteurs et prestataires 3PL les ETA (heures d'arrivée prévues) les plus précises du marché (20 % à 40 % plus précises que les chiffres générés par les transporteurs) pour les expéditions maritimes, sur plus de 270 voies maritimes et concernant plus de 120 transporteurs à travers le monde.

, qui fournit aux expéditeurs, transporteurs et prestataires 3PL les ETA (heures d'arrivée prévues) les plus précises du marché (20 % à 40 % plus précises que les chiffres générés par les transporteurs) pour les expéditions maritimes, sur plus de 270 voies maritimes et concernant plus de 120 transporteurs à travers le monde. Dynamic ETA ® for Air , qui permet une visibilité en temps réel sur 100 % du fret aérien, avec des ETA prédictives extrêmement précises.

, qui permet une visibilité en temps réel sur 100 % du fret aérien, avec des ETA prédictives extrêmement précises. Une mise à jour majeure apportée à Dynamic Yard ® , qui permet de bénéficier de données granulaires extrêmement précise jusqu'au niveau des UGS dans leur individualité. Les clients constatent une amélioration jusqu'à 30 % de l'efficacité de leurs effectifs, une amélioration de 40 % de la cadence de mise à quai, ainsi qu'une réduction de 40 % à 80 % des coûts de détention.

qui permet de bénéficier de données granulaires extrêmement précise jusqu'au niveau des UGS dans leur individualité. Les clients constatent une amélioration jusqu'à 30 % de l'efficacité de leurs effectifs, une amélioration de 40 % de la cadence de mise à quai, ainsi qu'une réduction de 40 % à 80 % des coûts de détention. Déploiement de la solution Universal Appointment Manager en Europe et dans la région Asie-Pacifique, qui permet aux entrepôts, centres de distribution et installations de fabrication de collaborer efficacement concernant les heures d'enlèvement et de réception, afin d'éliminer les temps d'arrêt excessifs sur site, ainsi que de réduire les frais de détention et les émissions de carbone.

en Europe et dans la région Asie-Pacifique, qui permet aux entrepôts, centres de distribution et installations de fabrication de collaborer efficacement concernant les heures d'enlèvement et de réception, afin d'éliminer les temps d'arrêt excessifs sur site, ainsi que de réduire les frais de détention et les émissions de carbone. Order Intelligence Hub , qui intègre les données de commandes, les informations de charge multimodale, les expéditions à partir des dépôts, la visibilité des stocks, ainsi que d'autres systèmes tiers essentiels, pour conférer une vision unique sur l'ensemble du cycle de vie de chaque commande.

qui intègre les données de commandes, les informations de charge multimodale, les expéditions à partir des dépôts, la visibilité des stocks, ainsi que d'autres systèmes tiers essentiels, pour conférer une vision unique sur l'ensemble du cycle de vie de chaque commande. Une initiative Zéro Net destinée à permettre aux sociétés mondiales de premier plan d'atteindre leurs objectifs organisationnels de réduction des émissions issues de la chaîne d'approvisionnement.

destinée à permettre aux sociétés mondiales de premier plan d'atteindre leurs objectifs organisationnels de réduction des émissions issues de la chaîne d'approvisionnement. L'obtention d'un brevet américain n°11 017 347 pour la solution Smart Forecasted Arrival, qui fournit aux sociétés des ETA très fréquentes et extrêmement précises pour le fret en transit, même lorsque le camion de transport ne dispose pas d'une technologie de transmission des données de localisation.

Par ailleurs, l'an dernier, FourKites a été : la seule société de visibilité de la chaîne d'approvisionnement à être désignée Pionnière en matière d'IA par Everest Group ; l'une des quatre sociétés de transport et de logistique à obtenir la récompense Inc.'s Best in Business Award ; l'une des sociétés à figurer au sein du Top 100 des sociétés de logiciels en 2021 dans The Software Report ; et nommée Meilleur prestataire écologique par Food Logistics.

Clauses de non-responsabilité de Gartner :

À propos de FourKites

FourKites® est la première plate-forme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, dont le champ s'étend au-delà du simple transport, puisqu'il s'applique également aux dépôts, entrepôts, magasins et autres. En suivant quotidiennement plus de 2,5 millions d'expéditions par voie routière, ferroviaire, maritime, aérienne et postale, et en couvrant plus de 200 pays, FourKites combine des données en temps réel et un puissant apprentissage automatique pour aider les entreprises à numériser leurs chaînes d'approvisionnement, de bout en bout. Plus de 1 000 marques parmi les plus connues dans le monde, dont 9 des 10 principaux géants de la grande consommation, et 18 des 20 principales entreprises de produits alimentaires et de boissons, font confiance à FourKites pour transformer leurs activités et créer des chaînes d'approvisionnement plus agiles, plus efficaces et plus durables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site https://www.fourkites.com/.

