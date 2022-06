Le Ministère informe la population quant à la bonne façon de se débarrasser d'une carcasse d'oiseau





QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Alors que plusieurs morts d'oiseaux sauvages associées à l'influenza aviaire ont été répertoriées au Québec depuis le début du printemps, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) tient à informer la population quant à la façon de se départir de manière sécuritaire des carcasses d'oiseaux.

De façon générale, les carcasses d'oiseaux sauvages peuvent être mises dans un sac et jetées aux ordures ménagères. Il faut éviter de toucher les carcasses à mains nues. La meilleure façon de procéder est de porter des gants et d'utiliser un sac de plastique doublé pour ramasser la carcasse, puis de jeter le tout aux déchets. La personne doit ensuite se laver les mains avec du savon et de l'eau ou utiliser une solution hydroalcoolique dont la concentration est d'au moins 60 % d'alcool.

Étant donné la situation insulaire des Îles-de-la-Madeleine, des mesures particulières seront mises en place pour disposer des carcasses d'oiseaux sur le territoire. Les résidents et résidentes doivent se référer aux autorités locales pour en connaitre les détails.

De l'information supplémentaire sur le protocole pour se débarrasser de façon sécuritaire d'une carcasse d'oiseau sauvage mort est disponible sur Québec.ca. En cas de doute, les citoyens et citoyennes peuvent communiquer avec Services Québec au 1 877 644-4545.

Le Ministère rappelle que l'influenza aviaire se transmet difficilement et rarement aux humains. Lorsque c'est le cas, ce virus touche généralement les travailleurs et travailleuses en contact étroit et soutenu avec de la volaille infectée en milieu clos (espace fermé ou confiné). Les personnes qui ont des inquiétudes relativement à leur santé peuvent appeler le service Info-Santé 811.

