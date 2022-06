Une entreprise novatrice de Vancouver reçoit un financement du gouvernement du Canada pour étendre sa portée commerciale





L'honorable Harjit S.Sajjan annonce l'octroi d'un financement à Nanozen Industries Inc. qui aidera à apporter une solution technologique en matière de sécurité au travail au secteur pharmaceutique

VANCOUVER, BC, le 1er juin 2022 /CNW/ - Le secteur technologique de la Colombie-Britannique crée des emplois, stimule la croissance économique et apporte des solutions à des défis importants, comme l'amélioration de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail.

Les entreprises dépendent de la technologie pour faire en sorte que leurs lieux de travail soient sécuritaires pour les employés et les clients. De nombreuses organisations s'appuient encore sur des systèmes de surveillance par particules longs et fastidieux qui recueillent manuellement des échantillons de la qualité de l'air et les envoient ailleurs à des fins d'analyses. Il est donc difficile de réagir en temps réel aux contaminants qui pourraient nuire à la santé et à la sécurité des employés.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de plus de 302?500 dollars dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises afin d'aider Nanozen Industries Inc. (Nanozen).

Établie à Vancouver, Nanozen est une entreprise pionnière dans l'élaboration d'approches novatrices visant à réduire l'exposition aux aérosols dans les milieux de travail industriels. En 2016, l'entreprise a reçu une aide fédérale pour commercialiser son système DustCount, un moniteur de particules portable et en temps réel qui vérifie continuellement la qualité de l'air et fournit des rapports à ce sujet afin de protéger les employés contre l'exposition à des substances dangereuses.

Grâce au financement du programme CPE, Nanozen passera à l'étape suivante en étendant la portée commerciale du système DustCount au secteur pharmaceutique. Nanozen calibrera sa technologie existante pour de nouvelles utilisations, testera les nouvelles caractéristiques du produit auprès des plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde et effectuera des démonstrations aux clients. Cet investissement aidera l'entreprise à accroître considérablement ses revenus et à augmenter ses effectifs de 33 p. 100.

Citations

«?PacifiCan est à la recherche de partenaires novateurs comme Nanozen. Cet investissement aidera Nanozen à proposer sa remarquable technologie de sécurité à de nouveaux secteurs, montrant ainsi au monde entier la qualité du secteur des sciences de la santé de la Colombie-Britannique.?»

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

«?La technologie des capteurs automatisés de qualité de l'air de Nanozen est adoptée par de grandes entreprises pharmaceutiques pour fournir des données en temps réel qui mesurent les risques environnementaux, entraînant ainsi l'amélioration de la santé des employés et de l'efficacité de la production. Ce financement de PacifiCan aide Nanozen à ouvrir un tout nouveau marché international post-COVID qui promet de propulser l'entreprise au premier rang mondial.?»

- Peter Briscoe, directeur général, Nanozen Industries Inc.

Faits en bref

PacifiCan est l'agence de développement régional consacrée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en renforçant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises et en favorisant une croissance inclusive.

Le programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

