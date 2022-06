Le ministre Lacombe remet la Médaille de l'Assemblée nationale à Mme Hélène Gosselin





QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, a remis aujourd'hui la Médaille de l'Assemblée nationale à Mme Hélène Gosselin, présidente du conseil d'administration de l'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) et directrice générale du CPE Les Mousses, afin de souligner son engagement remarquable dans le réseau de la petite enfance au Québec. Cette distinction honorable est remise par les députés de l'Assemblée nationale en guise de reconnaissance à des personnes de leur choix.

Rappelons que Mme Gosselin travaille dans le domaine de la petite enfance depuis 1985, ce qui fait d'elle une pionnière au Québec. En plus d'être reconnue pour son implication, notamment au sein de concertations régionales et nationales, elle est nommée présidente du conseil d'administration de l'AQCPE en 2010. Elle a exercé cette fonction jusqu'en 2013, puis, à nouveau de 2016 à aujourd'hui. Elle est aussi directrice générale du CPE Les Mousses depuis 1987. Mme Gosselin a significativement contribué à la valorisation du travail des professionnelles et professionnels qui s'investissent chaque jour auprès des enfants, de même qu'à l'amélioration de la qualité des services éducatifs offerts dans le réseau.

Citation :

« C'est avec un grand plaisir que je remets aujourd'hui la Médaille de l'Assemblée nationale à une femme qui a consacré sa carrière à aider le Québec à se doter des outils nécessaires qui font qu'à notre tour, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes à nos enfants. Je tiens à remercier sincèrement Mme Hélène Gosselin pour sa précieuse collaboration au cours des dernières années et pour sa contribution inestimable au rayonnement du réseau de la petite enfance. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

Faits saillants :

La Médaille de l'Assemblée nationale est remise par les députés de l'Assemblée :

en guise de reconnaissance, à des personnes de leur choix;

à titre de cadeau officiel, à des députés d'autres parlements, à des élus ou à d'autres personnalités lors de missions à l'extérieur du Québec ou à l'occasion d'accueils à l'hôtel du Parlement.

