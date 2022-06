Maintenant offert au Canada : Fonds d'actions américaines de qualité GQG Partners





Une croissance axée sur la qualité pour surmonter l'inflation, les risques géopolitiques et les cycles économiques

TORONTO, le 1er juin 2022 /CNW/ - Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse) est heureuse d'annoncer que le Fonds d'actions américaines de qualité GQG Partners est désormais offert au Canada. Ce fonds mise sur une stratégie adaptative axée sur la qualité pour faire face à l'incertitude sur les marchés, notamment aux pressions inflationnistes, aux risques géopolitiques et aux cycles économiques. GQG Partners gère plus de 90 milliards de dollars américains d'actifs, dans le cadre de quatre stratégies : actions mondiales, actions internationales, actions des marchés émergents et actions américaines. Trois de ses fonds sont proposés en exclusivité aux investisseurs canadiens sur la plateforme indépendante de Bridgehouse : le Fonds d'actions américaines de qualité GQG Partners, le Fonds d'actions mondiales de qualité GQG Partners et le Fonds d'actions internationales de qualité GQG Partners.

« Sous la direction expérimentée de Rajiv Jain, directeur des placements, l'équipe de GQG Partners met l'accent sur la qualité et l'adaptabilité afin de préserver le capital des investisseurs et de garder une longueur d'avance sur l'inflation », explique Carol Lynde, présidente et chef de la direction de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse."The addition of the GQG Partners U.S. Quality Equity Fund to our platform provides Canadians with an opportunity to diversify their portfolio and build their wealth through an asset manager with a differentiated view." « Avec l'ajout du Fonds d'actions américaines de qualité GQG Partners à notre plateforme, les investisseurs canadiens auront la possibilité de diversifier leur portefeuille et de faire fructifier leur patrimoine par l'intermédiaire d'un gestionnaire de fonds qui adopte une approche différenciée. »

« Investir dans des entreprises de qualité permet d'atténuer la volatilité dans un environnement inflationniste », indique Rajiv Jain, cofondateur, président et directeur des placements de GQG Partners. « La seule chose dont nous pouvons être certains est que nous continuerons d'être exposés à des changements constants dans l'avenir. Notre objectif est donc de nous adapter et de nous tourner vers de nouveaux secteurs de croissance pour faire fructifier le capital avec le temps. »

Maintenant offert au Canada :

Fonds d'actions américaines de qualité GQG Partners

Série Code du fonds Estimation des ratios de frais de gestion (RFG) Série F BIP783 0,96 % Série A BIP782 2,09 %

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les Fonds GQG Partners, qui sont offerts aux investisseurs canadiens exclusivement par l'intermédiaire de Bridgehouse

À propos de GQG Partners :

GQG Partners est une société de gestion de portefeuille indépendante dont le siège est situé en Floride, et dont les stratégies de placement visent principalement le marché mondial et les marchés émergents. Rajiv Jain a cofondé la société en juin 2016, après son départ de Vontobel Asset Management, où il a exercé les rôles de co-chef de la direction, de directeur des placements et de chef du marché des actions pendant de nombreuses années. GQG Partners a connu une importante croissance depuis sa création, gérant désormais plus de 90 milliards de dollars américains d'actifs en gestion conseillée et en gestion discrétionnaire à l'échelle mondiale (au 31 décembre 2021). La société cible les actions à prix raisonnable qui présentent des caractéristiques de qualité durables, en vue d'une appréciation du capital à long terme. GQG Partners s'appuie sur une équipe d'analystes diversifiée et non conventionnelle pour remettre en question les projections à court terme et l'approche rétrospective qui semblent dominer les discussions sur les marchés. Depuis sa fondation en 2016, GQG Partners a entrepris de devenir la référence du secteur en matière d'alignement, autant avec les investisseurs qu'avec ses associés et leurs communautés respectives.

Pour obtenir plus de détails

À propos de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de placements possédant une solide expérience institutionnelle, dont : Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), inc., Morningstar Associates inc. et Sionna Investment Managers inc. Par l'intermédiaire des conseillers, nous souhaitons aider les épargnants canadiens à bâtir leur patrimoine à long terme en se fondant sur des principes d'investissement éprouvés. Bridgehouse conçoit des produits et des outils à valeur ajoutée, en plus de proposer des activités de formation donnant droit à des crédits pour la formation continue, afin d'aider les conseillers à nouer des relations durables avec leurs clients et à maximiser les avantages de la relation de services-conseils financiers. Notre but ultime est d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Pour en savoir plus sur Bridgehouse

Les Associés en Placement Brandes et Cie est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse peuvent uniquement être acquis par l'intermédiaire de courtiers inscrits; ils ne peuvent pas être acquis directement auprès de Bridgehouse. Tout fonds commun de placement peut être assorti de commissions, de commissions incitatives, de frais de gestion et de frais d'investissement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir dans quelque fonds que ce soit. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas un indicateur de leur rendement futur.

Ce communiqué est publié à titre informatif seulement.

