Q4 Inc. lance Q4 Capital Connecttm, encourageant une stratégie de communications efficaces sur les marchés des capitaux





Q4 Inc. (TSX: QFOR) (« Q4 »), fournisseur de plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux, a le plaisir d'annoncer le lancement de Q4 Capital Connecttm, plateforme révolutionnaire évolutive destinée à rationaliser les flux de travail et fournir des informations stratégiques axées sur les données à travers les marchés des capitaux.

Q4 Capital Connecttm permet aux sociétés cotées en bourse de tous les secteurs et types de capitalisation boursière de lancer et mesurer l'impact d'une stratégie de relations avec les investisseurs de bout en bout. Pouvant, à partir d'un seul endroit, lancer la manière dont elles communiquent leur valeur aux marchés, analyser l'impact de chaque activité de sensibilisation, et cibler les bons investisseurs et susciter leur intérêt, les équipes des relations avec les investisseurs peuvent élaborer une stratégie répétable et proactive pour se connecter avec les marchés des capitaux. L'approche la plateforme permet à toutes les données générées par les investisseurs dans le cadre d'un programme de relations avec les investisseurs d'être agrégées avec les analyses des actionnaires, à des fins informationnelles, pour façonner une stratégie de communication que les investisseurs apprécient, tout en identifiant et en privilégiant les investisseurs les plus précieux.

La plateforme Q4 Capital Connect hébergera un portefeuille d'applications futures, conçue à ces fins, pour habiliter les professionnels des marchés des capitaux. La première de ces applications comprend Q4 Engagement Analytics et Q4 Web Management.

L'application Engagement Analytics de Q4 Capital Connecttm rassemble les actions des investisseurs et des actionnaires qui visitent un site Web de relations avec les investisseurs et les évènements liés aux relations avec les investisseurs, transformant les données comportementales en de puissants indicateurs principaux sur les mouvements des titres, les données de propriété, et la surveillance, pour stimuler une approche nouvelle et proactive au ciblage des investisseurs. Grâce à ces analyses, les gestionnaires des relations avec les investisseurs peuvent identifier quels établissements nouveaux, existants ou ciblés évaluent un contenu, analysent les interactions au stade préliminaire d'une recherche d'investisseur, orientent le temps de leur équipe de gestion pour susciter proactivement l'intérêt du bon investisseur, et accélèrent la sensibilisation de l'équipe dirigeante à l'intérêt des investisseurs activistes à l'égard de la société.

Engagement Analytics est le premier produit sur le marché qui combine de manière unique le comportement des investisseurs avec l'achat et la vente des titres négociés en bourse. Cela permet de comprendre au quotidien les actions et intentions des investisseurs et d'effectuer un ciblage proactif à un niveau supérieur.

L'application Web Management entièrement intégrée de Q4 Capital Connecttm propose une approche sans friction et simplifiée de la gestion d'un site Web de relations avec les investisseurs, offrant une destination unique pour demander, suivre et approuver les mises à jour essentielles sur le marché. La plateforme sécurisée de Q4 met en contact les utilisateurs avec l'équipe des Services de contenu Q4 pour facilement demander, afficher et publier des changements à leur site Web, tout en suivant l'historique des changements au même endroit. À ce jour, plus de 1 300 clients Q4 qui utilisent déjà l'application de gestion du Web ont réalisé jusqu''à 57 % de réduction dans les interactions concernant les demandes de mises à jour du contenu, une amélioration de 35 % des délais de traitement, et une expérience utilisateur générale nettement meilleure.

« Le lancement de Q4 Capital Connecttm est juste le début d'une approche transformationnelle visant à encourager des interactions stratégiques, rentables, et plus efficaces dans les marchés des capitaux », a déclaré Darrell Heaps, PDG de Q4. « Bâtie à partir de données et d'analyses exclusives, et accompagnée d'un portefeuille de solutions de communication numériques en constante augmentation, Q4 Capital Connect est une plateforme évolutive qui continuera de se développer par l'ajout d'un nombre croissant d'applications pour les relations avec les investisseurs, et de flux de travail clés pour les banques d'investissement et les investisseurs. Nous sommes ravis d'introduire Q4 Capital Connecttm et prouver la valeur stratégique et les efficacités que nous pouvons fournir à tous les participants aux marchés des capitaux lorsqu'ils utilisent la plateforme Q4. »

Pour en savoir plus sur Q4 Capital Connecttm, veuillez cliquer ici.

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) est une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux qui permet de transformer la prise de décision des sociétés cotées en bourse, des investisseurs et des banques d'investissement pour se connaître, communiquer et interagir entre eux. La plateforme technologique de bout en bout Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à ses produits de sites Web de relations avec les investisseurs, ses solutions d'événements virtuels, sa gestion des relations avec les marchés des capitaux et ses outils d'analyse des actionnaires et des marchés. La société est un partenaire de confiance pour plus de 2 700 entreprises cotées en bourse dans le monde, dont un grand nombre d'entre elles représentent les marques les plus respectées au monde. Q4 est basée à Toronto, et dispose de bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, veuillez consulter q4inc.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 16:15 et diffusé par :