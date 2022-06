La médaille de l'Assemblée nationale pour Hélène Gosselin, présidente de l'AQCPE





MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Association québécoise des centres de la petite enfance, madame Hélène Gosselin, a reçu la Médaille de l'Assemblée nationale lors d'une cérémonie visant à souligner son engagement depuis près de 40 ans dans le réseau de la petite enfance et sa contribution exceptionnelle à l'avancement des services éducatifs à l'enfance et l'égalité des chances. C'est M. Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, qui a fait la remise de la médaille en cette Semaine des services éducatifs en CPE et en milieu familial régi.

Citation

«?Je suis immensément honorée de recevoir cette gratification. Mais cette médaille n'est pas seulement la mienne, c'est celle de toutes les professionnelles de la petite enfance qui travaillent jour après jour avec un engagement profond et sincère pour la petite enfance, la qualité éducative et l'égalité des chances. C'est un immense privilège que de travailler en collaboration avec des gens qui ont la petite enfance à coeur et qui souhaitent faire une différence dans la vie des tout-petits, mais aussi de toutes les familles québécoises.?» - Hélène Gosselin, présidente de l'AQCPE.

Un parcours inspirant

Hélène Gosselin s'est toujours intéressée à la politique et l'institution qu'est l'Assemblée nationale du Québec. C'est en 1985 qu'elle fait son entrée dans le monde de la petite enfance, en acceptant un poste de directrice d'une garderie populaire de Gaspé. Par son implication dans les concertations régionales et nationales, elle contribue à la mise en place de la politique familiale et du réseau entre 1995 et 1997. Sa soif d'apprendre et son désir de parfaire ses connaissances dans le domaine de l'éducation aux jeunes enfants, l'amène à compléter un deuxième cycle en éducation à la petite enfance. Elle participe, entre autres, à la première table de négociations pour les employées du réseau et à la mise en place du régime de retraite du Québec. Madame Gosselin a contribué significativement à l'amélioration des conditions de travail des professionnelles du réseau et plus largement, à faire avancer la cause des femmes dans la société québécoise.

Une histoire d'amour avec l'AQCPE

C'est en 2005 qu'elle devient administratrice à l'AQCPE. Elle est élue à la vice-présidence en 2009, et finalement, à la présidence en 2010, siège qu'elle occupera par la suite jusqu'à aujourd'hui, avec seulement une interruption de 2 ans. Hélène Gosselin a donc été aux premières loges pour voir l'évolution de cette association nationale, et y laisser une trace mémorable.

Citation

«?Hélène Gosselin incarne tout à fait la passion avec laquelle notre réseau poursuit sa mission auprès des enfants! Dévouée, avec intelligence et bienveillance, elle a largement contribué à faire progresser les choses, sans relâche, au travers des épreuves traversées ensemble. Elle est non seulement une précieuse alliée, mais aussi, j'ose le dire, une amie.?» - Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

