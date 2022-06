Kioxia finalise l'acquisition de Chubu Toshiba Engineering





Kioxia Holdings Corporation, leader mondial des solutions de mémoire, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de Chubu Toshiba Engineering Corporation. Dans le cadre de l'acquisition, la société a conclu un accord d'achat d'actions auprès de Toshiba Digital Solutions Corporation (une filiale de Toshiba Corporation) le 24 février 2022, afin de renforcer les capacités de développement technologique du groupe Kioxia.

Cette acquisition permet d'intégrer en interne une équipe technique hautement expérimentée, tout en offrant des économies de coûts qui, ensemble, amélioreront la valeur d'entreprise de la société. L'acquisition optimisera les capacités de développement technologique de Kioxia et fournira des synergies dans la conception, l'exploitation et la production de ses usines de fabrication.

À l'avenir, Chubu Toshiba Engineering Corporation exercera ses activités en tant que filiale en pleine propriété de Kioxia Corporation, sous le nom de Kioxia Engineering Corporation.

Kioxia cultive une nouvelle ère de mémoire avec ses solutions de classe mondiale, alors qu'elle s'efforce de réaliser sa mission consistant à « améliorer le monde grâce à la mémoire ». La société reste déterminée à développer des initiatives visant à renforcer la compétitivité de son activité de mémoire et SSD.

À propos de Kioxia Engineering Corporation

Siège social : ville de Nagoya, préfecture d'Aichi, Japon

Représentant : Kunio Yamada, président

Date de création : 1er février 1992

Aperçu des activités :

services techniques liés au développement, à la conception et à la fabrication de semiconducteurs

Développement et exploitation de systèmes de fabrication intégrée par ordinateur (CIM) destinés aux semiconducteurs

À propos de Kioxia

Kioxia est un leader mondial des solutions de mémoire, consacré au développement, à la production et à la vente de mémoires flash et de disques durs à semi-conducteurs (solid-state drives, SSD). En avril 2017, son prédécesseur Toshiba Memory s'est séparé par essaimage de Toshiba Corporation, la société qui a inventé la mémoire flash NAND en 1987. En matière de mémoire, Kioxia vise à édifier le monde en proposant des produits, services et systèmes qui offrent davantage de choix pour les clients et créent plus de valeur basée sur la mémoire, pour la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de Kioxia, BiCS FLASHtm, façonne l'avenir du stockage dans les applications à haute densité, telles que les smartphones, les ordinateurs, les disques SSD, les produits automobiles et les centres de données les plus sophistiqués.

