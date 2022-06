FORUM ADOPTION QUÉBEC - Ensemble pour bâtir une culture positive de l'adoption!





MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Réunissant près de 150 personnes, hier, à Québec, la première édition du Forum Adoption Québec a été couronnée de succès. Chercheurs, juristes, cliniciens, intervenants sociaux et représentants gouvernementaux ont partagé leur vision afin de mieux cerner les enjeux du parcours de vie adoptif et de dresser un bilan de l'adoption au Québec après le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ).

Organisé par le Comité de concertation adoption Québec (COCON adoption), ce premier forum a été l'occasion de mobiliser les participants vers un objectif commun : bâtir une culture positive de l'adoption au Québec.

«?Un vaste consensus se dégage des discussions : la stabilité des enfants pour qui le retour dans leur famille d'origine n'est pas souhaitable demande la modernisation du droit de la famille au Québec. Il est minuit moins une pour inscrire l'adoption et ses différentes formes juridiques au projet de loi 2. Si nous voulons bâtir collectivement des environnements sains et bienveillants, où l'intérêt des enfants vulnérables devient l'unique priorité, un virage doit s'amorcer. L'adoption sans rupture du lien de filiation d'origine doit s'ajouter comme un outil pour bonifier le coffre des intervenants cliniques et juridiques spécialisés en enfance?», a expliqué Marie Simard, coordonnatrice du COCON adoption Québec.

Tout au long de la journée, plusieurs experts ont alimenté les réflexions de l'audience. La professeure titulaire en droit de la famille et de l'enfant à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, Carmen Lavallée, a rappelé qu'un enfant placé jusqu'à la majorité demeure toute sa vie un enfant de la DPJ, tout en dressant un portrait éclairé de l'évolution du droit de l'adoption au Québec.

Soulignons également la conférence du vice-président de la CSDEPJ, André Lebon, qui positionne aussi l'adoption comme étant la voie royale pour assurer aux enfants de la DPJ une famille pour la vie.

« L'adoption est un processus complexe. Or, c'est dans une perspective positive et tournée vers l'action que les participants ont exprimé leur volonté d'apporter une suite concrète au Forum Adoption Québec », a conclu Marie Simard.

Au sortir de l'événement, le COCON adoption s'est engagé à développer des mécanismes pour assurer l'arrimage entre les acteurs du milieu afin d'améliorer la cohésion des services offerts aux enfants confiés à l'adoption et à leurs familles. La création d'un espace de discussion lors du forum représente la première étape du chantier amorcé. Les efforts de concertation et de mobilisation se poursuivront dans les mois à venir.

Le COCON adoption

Sous la coordination de la Confédération des organismes familiaux du Québec (COFAQ), rappelons que le COCON adoption, par ses multiples actions, se positionne comme l'interlocuteur privilégié en ce qui concerne le parcours d'adoption au Québec. Il regroupe cinq organismes qui ont à coeur le bien-être de la triade adoptive : l'Association Emmanuel; la Fédération des parents adoptants du Québec (FPAQ); l'Hybridé; le Mouvement Retrouvailles et le RAIS - Ressource Adoption.

