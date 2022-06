BAnQ souligne le Mois de l'histoire autochtone avec une programmation d'activités gratuites





MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) se joint aux célébrations du Mois national de l'histoire autochtone et propose, à compter du 2 juin, une programmation d'activités gratuites à la Grande Bibliothèque ainsi que des contenus Web faisant ressortir la richesse des cultures autochtones du Québec. Comme le 22 avril dernier marquait le début de la Décennie des langues autochtones de l'UNESCO, la programmation mettra notamment ces dernières en valeur.

Une projection et des livres anciens remarquables

Du 6 au 30 juin, à la tombée de la nuit, un ballet composé de centaines d'expressions courantes en langue huronne-wendate sera projeté sur la façade de la Grande Bibliothèque. Ces images sont tirées d'un «?Dictionnaire de la langue huronne?» annexé à un livre ancien intitulé Le grand voyage du pays des Hurons, un trésor issu des collections de BAnQ.

D'ailleurs, ceux et celles qui souhaitent voir cet ouvrage d'exception en auront l'occasion : il sera exposé aux côtés d'autres livres anciens en langues autochtones les 17, 18, 19 et 21 juin à la Bibliothèque nationale, site Grande Bibliothèque.

Des spectacles avec Natasha Kanapé Fontaine et Mike Paul, et plus encore!

Deux spectacles gratuits seront également accessibles à tous :

17 juin : midi-concert avec Mike Paul , chanteur et conteur ilnu, à midi dans le Jardin d'art. Offert en partenariat avec Terres en vues.

, chanteur et conteur ilnu, à midi dans le Jardin d'art. Offert en partenariat avec Terres en vues. 18 juin : spectacle littéraire à 19 h à l'Auditorium, avec Natasha Kanapé Fontaine, qui lira Je suis une maudite sauvagesse en innu. L'oeuvre originale d'An Antane Kapesh sera surtitrée en français et accompagnée d'images. Offert en partenariat avec Terres en vues et produit par Menuentuakuan.

De plus, des films seront présentés chaque jeudi du mois de juin, à 14 h, dans la salle de visionnement du niveau 4 :

Le Pavillon (niveau 4) résonnera au son de musiques autochtones tout au long du mois.

Enfin, les oeuvres de l'artiste Nancy Saunders habilleront l'Atrium des Archives nationales à Montréal (535, avenue Viger Est).

Un atelier jeunesse pour s'initier à l'inuktitut

À la Hutte (niveau M), les jeunes de 6 à 13 ans sont invités à participer à un atelier créatif qui leur permettra de découvrir la langue et la culture inuites. Rendez-vous le dimanche 12 juin à 13 h 30 ou à 15 h.

L'artiste multidisciplinaire Niap, qui fusionne les arts traditionnels inuits avec les techniques modernes, et Olivia Ikey Duncan, autrice et gagnante du concours littéraire Hannenorak dans la catégorie « Écriture inuite » avec ses Nuna Poems, montreront aux participants des phrases dans leur langue et leur apprendront à écrire avec leur alphabet. Chacun pourra écrire son nom ou un mot qui lui plaît et décorer ainsi un chandail ou un sac réutilisable, selon ce qu'il aura choisi d'apporter.

À ne pas manquer non plus : des suggestions numériques thématiques sur le site Web de l'Espace Jeunes. Parmi celles-ci se trouvent 13 histoires en langues autochtones, que les enfants peuvent écouter en ligne grâce au service [email protected] une histoire.

Pour connaître toute la programmation, il suffit de consulter le calendrier des activités de BAnQ. Surveillez aussi les blogues BAnQ chez moi, Instantanés et Carnet de la Bibliothèque nationale, qui résonneront des mille tonalités et inflexions des cultures et des langues autochtones.

