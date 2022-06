Bitfarms réduit de ses opérations au site de la Pointe





SHERBROOKE, QC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Conformément à l'entente signée avec la Ville de Sherbrooke le 7 septembre 2021, Bitfarms est heureuse d'annoncer la diminution de ses opérations au site de la rue la Pointe, effectif au 31 mai 2022.

L'énergie consommée à ce site, qui pouvait auparavant atteindre 30 MW, a été réduite à un maximum de 18 MW. L'entente est importante, car elle précise comment Bitfarms peut poursuivre son expansion à Sherbrooke d'une manière acceptable pour la ville et ses résidents. Premier du genre, l'accord de coopération et les technologies d'atténuation du bruit utilisées pour la première fois au site de la Pointe sont devenus une nouvelle norme socialement responsable pour Bitfarms et pour d'autres communautés au Québec. L'entente avec la Ville de Sherbrooke a permis la mise en place d'un programme d'expansion mutuellement acceptable dans la zone industrielle de Sherbrooke. Comme Bitfarms achète de l'électricité d'Hydro Sherbrooke, cette relation génère des revenus importants et constants pour la municipalité, ce qui lui permet d'investir dans d'importants programmes sociaux et autres au profit de la ville et de ses résidents.

Il est à noter que le Comité de suivi du déménagement, formé en décembre dernier, a tenu sa plus récente réunion le 11 mai. Ces rencontres ont pour but d'informer régulièrement les citoyens de l'évolution de la relocalisation des activités de l'entreprise jusqu'à la fermeture complète du site de la Pointe, au plus tard en février 2023. Grâce à la collaboration de la Ville de Sherbrooke et d'Hydro-Sherbrooke, les travaux permettant l'avancement du déménagement vers les nouveaux sites vont bon train.

Fondée en 2017 à Toronto, Bitfarms opère des centres informatiques de chaines de bloc pour alimenter la décentralisation de l'économie financière. Elle est établie à Sherbrooke depuis 2018.

