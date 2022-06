Le gouvernement du Canada investit plus de 1,5M$ dans une fromagerie de Lac-Mégantic





OTTAWA, ON, le 1er juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement 1 577 028 $ à la Fromagerie La Chaudière de Lac-Mégantic, au Québec, dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers. Ce financement a permis à cette entreprise locale d'augmenter sa production de 25 pour cent tout en réduisant son empreinte écologique.

La Fromagerie La Chaudière fabrique une vaste gamme de produits, dont du fromage frais et affiné, du fromage fondu, des fromages biologiques et du beurre. Cet investissement a permis à l'entreprise de mettre en service une ligne de production automatisée afin de répondre à la demande des consommateurs pour ses tortillons de fromage à pâte ferme non affiné appelés Déguédine. L'augmentation de la production de l'usine, qui fonctionne maintenant 24 heures par jour, six jours par semaine, a permis de créer de nouveaux postes au sein de l'effectif de plus de 200 employés.

L'entreprise a également installé une technologie de traitement de l'eau par osmose inverse afin d'éliminer la majeure partie de l'eau du lactosérum, un sous-produit de la production de fromage. Avant que cette technologie soit installée en janvier, la Fromagerie La Chaudière utilisait 25 camions par semaine pour transporter le lactosérum vers un autre transformateur. L'entreprise utilise maintenant un seul camion par jour pour transporter le lactosérum concentré, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et les coûts de transport.

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers, doté d'une enveloppe de 100 millions de dollars, a été créé pour aider les transformateurs canadiens à moderniser leur entreprise et à améliorer leur productivité et leur compétitivité. Le Fonds a aidé les transformateurs laitiers à s'adapter aux changements découlant de la mise en oeuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG). Même si le programme a pris fin en 2021, le gouvernement du Canada continue d'aider les transformateurs des secteurs sous gestion de l'offre à moderniser leur exploitation grâce au Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous gestion de l'offre, un programme de 292 millions de dollars sur six ans annoncé cette année.

« Nos fromageries familiales sont souvent un élément identitaire dans leur région et elles suscitent un grand sentiment de fierté. En transformant le lait des producteurs locaux, elles participent à l'autonomie alimentaire ainsi qu'à la vitalité de leur communauté. Notre gouvernement va donc continuer d'investir avec elles afin d'améliorer leur compétitivité et contribuer à leur pérennité. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre entreprise familiale est un moteur économique important pour la région de Mégantic et un fleuron de l'industrie de la transformation laitière au Québec. Ces investissements nous ont aidé à continuer de croître tout en réduisant nos émissions de GES de 75%. Nous sommes fiers que nos produits fabriqués localement aient un rayonnement national et nous continuons de travailler pour répondre à la demande croissante des consommateurs tout en minimisant notre empreinte écologique. »

- Michel Choquette, président, Fromagerie La Chaudière

Les faits en bref

La Fromagerie La Chaudière est une entreprise familiale fondée en 1976 à Lac-Mégantic. Sa gamme de produits de fromage comprend le cheddar, le gouda, le fromage suisse, le fromage mozzarella, le fromage à pâte ferme non affiné et des fromages biologiques. L'entreprise vend également des fromages fondus à tartiner, des bâtonnets et des tortillons, ainsi que du beurre.

Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers, un programme de cinq ans, a aidé 105 transformateurs à se moderniser et à prendre de l'expansion.

En 2021, le secteur de la transformation des produits laitiers du Québec a affiché des ventes de 5,7 milliards de dollars et employait directement plus de 10 000 personnes. Au cours de la même année, les producteurs de lait du Québec ont produit 3,5 milliards de litres de lait, avec des ventes à la ferme de 2,7 milliards de dollars.

La demande de produits laitiers canadiens reste forte, la production de lait cru ayant augmenté de 10,9 pour cent au cours des cinq dernières années. Les recettes monétaires agricoles étaient de plus de 7,4 milliards de dollars en 2021.

Il y a plus de 500 transformateurs de produits laitiers au Canada . En 2021, ces transformateurs ont affiché des ventes de 16,1 milliards de dollars et employaient directement près de 27 000 personnes.

