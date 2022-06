Le ministre des Transports annonce un financement pour favoriser la sécurité maritime dans six communautés autochtones





VANCOUVER, BC, le 1er juin 2022 /CNW/ - Depuis des générations, les voies navigables de la Colombie-Britannique font partie intégrante des activités traditionnelles et culturelles que les communautés autochtones côtières pratiquent sur l'eau, comme la pêche et la récolte d'animaux sauvages. Afin de faire progresser la réconciliation et de répondre aux préoccupations soulevées par les communautés autochtones situées le long de la voie de navigation du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain, le gouvernement du Canada a lancé en octobre 2020 l'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé qu'un financement serait accordé à six communautés autochtones, dans le cadre de l'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime, pour améliorer la sécurité des bateaux et des navires. Les Premières Nations Snuneymuxw, Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h', Pauquachin, Tsawout, Malahat et T'Sou-ke recevront des fonds de plus de 947 000 dollars afin d'acheter de l'équipement de sécurité maritime pour plus de 70 bateaux et navires et d'offrir à plus de 215 membres des communautés de l'équipement et de la formation en matière de sécurité maritime.

Ce financement permettra de veiller à ce que ces communautés autochtones soient bien équipées pour naviguer en toute sécurité sur les voies navigables traditionnelles et qu'elles puissent continuer à transmettre à leur communauté d'importantes connaissances culturelles.

Les communautés autochtones admissibles peuvent présenter une demande de financement au titre de l'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime jusqu'au 31 décembre 2024, ou jusqu'à ce que tous les fonds soient entièrement alloués. Les communautés autochtones admissibles comprennent celles qui suivent :

La bande indienne de Musqueam

La Nation Squamish

La Première Nation de Tsawwassen

La Nation Tsleil-Waututh

Les tribus Cowichan

La Première Nation Halalt

La Première Nation du lac Cowichan

La Première Nation Lyackson

La tribu Penelakut

La Première Nation Snaw-Naw-as (Nanoose)

La Première Nation Snuneymuxw ( Nanaimo )

) La Première Nation Stz'uminus ( Chemainus )

) La Première Nation Pacheedaht

La Nation Toquaht (Maa-nulth)

La Première Nation d' Esquimalt

La Nation de Malahat

La Première Nation Pauquachin

La bande indienne Scia'new (Beecher Bay)

La Première Nation de Semiahmoo

La Nation des Songhees (Lekwungen)

La Première Nation Tsartlip

La Première Nation de Tsawout

La Première Nation Tseycum

La Première Nation T'Sou-ke

La Première Nation Ditidaht

Les Premières Nations Ka:'yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h (Maa-nulth)

Les Premières Nations Huu-ay-aht (Maa-nulth)

La tribu Uchucklesaht (Maa-nulth)

La Première Nation d' Ucluelet (Maa-nulth)

Citations

« La sécurité maritime est une priorité du gouvernement du Canada. Par l'entremise d'occasions de financement comme l'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime, nous cherchons à répondre aux préoccupations de sécurité des communautés autochtones et à les appuyer dans la poursuite de leurs activités traditionnelles sur l'eau. De telles initiatives constituent une étape importante qui nous permet de faire progresser la réconciliation et d'accorder la priorité aux besoins des Autochtones. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le gouvernement du Canada travaille avec les communautés autochtones situées le long du réseau de Trans Mountain et de sa voie de navigation afin de répondre aux préoccupations et aux répercussions sur les droits des Autochtones. L'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime, qui vise à améliorer la sécurité des voies navigables, fait partie de cet engagement. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministres des Ressources naturelles

« Il est essentiel que nous ayons à notre disposition des ressources nous permettant d'accroître notre capacité d'intervention et d'assurer la sécurité de notre communauté. Nous sommes une communauté très éloignée, et les déplacements sur l'eau font partie de notre quotidien. Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada reconnaisse ce besoin et y réponde en nous appuyant de cette façon. »

Steinar Våge

Directeur des services communautaires

Premières Nations Ka:yu:'k't'h'/Che:k'tles7et'h'

Les faits en bref

L'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime, qui s'échelonne sur cinq ans, est l'une des huit mesures d'accommodement élaborées pour répondre aux préoccupations des communautés autochtones situées le long de la voie de navigation du projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain (TMX). Elle s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à assurer la sécurité du milieu marin.

(TMX). Elle s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du à assurer la sécurité du milieu marin. L'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime octroie un financement de jusqu'à 220 000 dollars par communauté admissible et offre la souplesse nécessaire pour fournir des fonds supplémentaires lorsque des besoins sont démontrés. Pour en savoir plus, les communautés autochtones peuvent communiquer avec les responsables de l'Initiative relative à l'équipement et à la formation en matière de sécurité maritime à l'adresse [email protected] .

