CargoM toujours aussi mobilisée pour la chaîne d'approvisionnement du Grand Montréal





MONTRÉAL , le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - CargoM, la Grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, a présenté hier à une soixantaine d'invités provenant du secteur du transport et de la logistique, son bilan 2021-2022 lors de son assemblée générale annuelle des membres. Au cours de cette 2e année de pandémie, la Grappe a poursuivi son mandat par la mise en oeuvre de nouveaux projets fédérateurs et a solidement ancré les initiatives mises en place en 2020 afin de les pérenniser.

« Nous sommes fiers de vous présenter nos actions accomplies cette dernière année. Notre chaîne logistique a subi de nombreux contrecoups, avec notamment les enjeux climatiques, les conflits de travail, la rareté de la main-d'oeuvre et, sans oublier, l'accessibilité aux conteneurs vides. Malgré tout, nos membres, partenaires et collègues sont demeurés tenaces et se sont vite adaptés. Cette agilité fait en sorte que le Grand Montréal conserve son statut de plaque tournante d'importance en Amérique du Nord. Nous les remercions tous d'ailleurs pour leur soutien, leur présence et leur dynamisme », a affirmé Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

Voici les principales actions de CargoM entreprises cette année :

Dans le cadre du projet la Cité de la mobilité durable , projet de Propulsion Québec développé en collaboration avec CargoM, obtention de financements pour la réalisation d'une étude détaillée dont l'objectif est de définir les besoins en vue de bâtir une vision stratégique et financière, en plus du déploiement de projets sur une période de deux ans ;

, projet de Propulsion Québec développé en collaboration avec CargoM, obtention de financements pour la réalisation d'une étude détaillée dont l'objectif est de définir les besoins en vue de bâtir une vision stratégique et financière, en plus du déploiement de projets sur une période de deux ans ; Conception d'une nouvelle image de marque pour les communications de CargoM : Intermodal - Votre veille médiatique en transport et logistique et Intermodal - Votre état de la situation en transport et logistique ;

Rédaction d'une plateforme politique qui énonce nos grandes recommandations ;

Promotion de l'outil CargO2 AI à l'échelle nationale et internationale ;

à l'échelle nationale et internationale ; Recensement des espaces d'entreposage intérieurs et extérieurs dans le Grand Montréal et dépôt d'une demande de financement au Fonds national des corridors commerciaux (FNCC) afin d'automatiser l'outil ;

Mise sur pied du projet pilote «?Lean & Green?Canada » avec l'appui d'Econoler ainsi qu'avec nos deux partenaires InnovLOG et l'Alliance Verte?;

6e édition de la Journée carrières en transport et logistique formule présentielle et virtuelle ;

Lancement officiel du Programme d'immersion professionnelle en camionnage (PIPC) ;

Webinaires nationaux et internationaux afin de promouvoir les services offerts par le Centre zone franche ;

Participation, en tant que membre, à de nombreux comités notamment : Comité de suivi sur la Politique de mobilité durable -- 2030 du gouvernement du Québec, Conseil emploi métropole, Conseil d'administration du Fonds climat du Grand Montréal, Comité transport de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et membre de la table de la sécurité alimentaire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et présidence du comité d'action d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.

Pour en savoir plus, consultez le rapport annuel 2021-2022 de CargoM, en cliquant ici.

Élection des membres du conseil d'administration 2022-2023

Président M. Martin Imbleau Président-directeur général, Administration portuaire de Montréal Vice-président M. Michael Grier Vice-président principal des opérations, Dorel Industries inc. Trésorier M. Darren Reynolds Directeur, développement des affaires, ventes et marketing, Canadien National Membre du comité exécutif M. Marc Cadieux Président-directeur général, Association du camionnage du Québec Membre du comité exécutif Mme Madeleine Paquin Présidente et chef de la direction, Logistec Corporation Administrateur.trice.s M. Martin Ball Président, Wiptec

M. Jason Brooks Vice-président de la chaîne d'approvisionnement et des achats, Mediterranean Shipping Company (Canada) inc.

M. Matthieu Casey Premier directeur, ventes mondiales et optimisation du chiffre d'affaires cargo, Air Canada Cargo

M. Stéphane Chevigny Président, Intersand

M. Domenico Costantino Directeur, développement maritime, transpacifique Canada, Kuehne + Nagel Ltd.

Mme Nathalie Drouin Directrice exécutive et professeure, KHEOPS - ESG UQÀM, École des sciences de la gestion

M. Guillaum W. Dubreuil Directeur, affaires externes et relations gouvernementales, Goupe CSL inc.

M. Julien Dubreuil Directeur général, Termont Montréal inc.

M. Michael Fratianni Président et chef de la direction, Société Terminaux Montréal Gateway

M. Jacques Grégoire Directeur de portefeuille, Fonds de solidarité FTQ

M. Jordan Kajfasz AVP, ventes et marketing, International Intermodal and Automotive, Canadien Pacifique

M. Stéphane Lapierre Vice-président, exploitation et développement aérien, Aéroports de Montréal

M. Charles Raymond Président-directeur général, Ray-Mont Logistics

M. Michel Robert Président et chef de la direction, Groupe Robert

M. Robert Roy Président, Association des employeurs maritimes

M. Michel Sawaya Directeur général adjoint, CMA CGM Canada inc.

M. Martin Trépanier Directeur, CIRRELT, Université de Montréal

M. Patrick Turcotte Président, Groupe TYT



« Je suis heureuse de laisser la présidence du conseil d'administration entre si bonnes mains. Je demeurerai active et impliquée, considérant l'importance de la mission de CargoM, de ses actions et projets qui sont au coeur de la mise en valeur de notre industrie. Le travail de concertation de tous les secteurs de la logistique et du transport de marchandises est primordial afin de relever les défis et enjeux rencontrés par notre chaîne d'approvisionnement. Nous devons rester unis afin d'être forts et résilients », a mentionné Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de Logistec Corporation.

« Présent depuis un an en tant que membre du conseil d'administration et du comité exécutif, c'est avec enthousiasme que j'accepte la présidence du conseil d'administration de CargoM. Par ce nouveau mandat je souhaite contribuer activement à la mobilisation du secteur et j'entends oeuvrer très concrètement à faire du Grand Montréal une plaque tournante encore plus reconnue internationalement, mais aussi davantage verte, intelligente et innovante », a déclaré Martin Imbleau, président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal. « J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration et pour remercier tous ceux qui se sont investis au fil des années ».

CargoM a fait le point sur d'autres changements au sein de sa gouvernance. « Cette assemblée est aussi l'occasion de souligner le dévouement de deux administrateurs qui quittent leur fonction au sein du CA. Tout d'abord, merci à M. Laurent Tourigny, président de Services de Transport Trac-World inc., actif depuis la création de la Grappe en 2012. Nous sommes reconnaissants pour toutes ces années d'engagement et de partage d'expertise. Trac-World restera toutefois impliqué dans les travaux des chantiers de CargoM. Nous tenons aussi à marquer le départ à la retraite de M. Jean-Robert Lessard, vice-président, affaires publiques, chez Groupe Robert. Collaborateur hors du commun, doté d'un positivisme contagieux et passionné par notre industrie, il a très certainement contribué au développement et au rayonnement de CargoM. M. Lessard est remplacé au CA par M. Michel Robert, président et chef de la direction, à qui nous souhaitons la bienvenue. Un nouveau venu s'ajoute aussi cette année, c'est avec joie que nous accueillons M. Matin Ball, président de Wiptec. Au cours de l'année 2021, M. Robert Roy, président de l'Association des employeurs maritimes et M. Michel Sawaya, Directeur général adjoint de CMA CGM Canada inc., ont remplacé leurs collègues au sein du CA», a ajouté Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectorielles, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente 120?000 emplois, 6?000 établissements et plus de 4 milliards de dollars annuellement en retombées économiques.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

SOURCE Grappe Métropolitaine de Logistique et Transport Montréal

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 13:31 et diffusé par :