Déclaration des ministres Marc Miller, Patty Hajdu, Daniel Vandal et Pablo Rodriguez sur le Mois national de l'histoire autochtone

OTTAWA, ON, le 1er juin 2022 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones; l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord; et l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien, ont publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Le 1er juin marque le début du Mois national de l'histoire autochtone, qui vise à reconnaître et à honorer l'histoire, le patrimoine, les contributions et la diversité des Premières Nations, des Inuit et des Métis du Canada.

Ce mois regorge d'occasions pour nous tous de prendre part aux célébrations et aux activités organisées par les Autochtones. Nous encourageons tous les Canadiens à y participer et à en apprendre davantage sur les connaissances autochtones ainsi que sur l'histoire, les cultures et les expériences particulières des Premières Nations, des Inuit et des Métis du Canada. Pour savoir comment vous pouvez participer, consultez le guide d'activités de la Journée nationale des peuples autochtones.

À la lumière de l'année qui vient de s'écouler, nous reconnaissons les découvertes horribles faites par des communautés de partout au pays, les séquelles laissées par les pensionnats indiens et les torts qui ont été délibérément causés à certaines familles pendant plusieurs générations en raison d'une politique. Ces sépultures non marquées et le terrible héritage qu'elles laissent seront à jamais indissociables de notre histoire coloniale. C'est pourquoi notre gouvernement demeure fermement résolu à poursuivre le travail de vérité et de réconciliation, à réparer les torts historiques et à soutenir les communautés dans le cadre de leurs efforts pour découvrir la vérité et favoriser leur guérison et celle de leurs membres. Pendant ce mois, nous invitons les Canadiens à se sensibiliser aux vérités concernant notre terre commune et à réfléchir à des moyens de s'engager personnellement en faveur de la réconciliation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les possibilités de participation et d'apprentissage, veuillez consulter le portail de ressources commémoratives et éducatives virtuelles.

Les Premières Nations, les Inuit et les Métis continuent de contribuer de façon importante à façonner notre identité collective nationale. Quoique le Mois national de l'histoire autochtone offre l'occasion de souligner ces contributions, les Canadiens de l'ensemble du pays devraient chercher tout au long de l'année à approfondir leur connaissance des traditions et des coutumes autochtones, et à en faire l'expérience. »

Cette déclaration est également disponible en atikamekw, cri des plaines, déné, innu, inuktitut (Baffin du sud), michif, mi'kmaq, mohawk, ojibwé (de l'est), et wet'suwet'en sur demande. Veuillez communiquer avec nous à [email protected].

