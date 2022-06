Journée mondiale des parents - La FCPQ célèbre les parents engagés grâce à son nouveau programme de reconnaissance





QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) profite de la Journée mondiale des parents et de la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation pour célébrer l'engagement exceptionnel de parents s'impliquant bénévolement dans le milieu scolaire partout au Québec!

Le 28 mai dernier, la Fédération tenait une soirée reconnaissance de l'engagement parental en marge de son Colloque national pour remettre des distinctions dans plusieurs catégories. L'Ordre de la Fédération est remis à un parent pour son leadership et son implication soutenue et de grande qualité. Pour l'année 2021-2022, le jury a décidé de remettre cette haute distinction à deux lauréates qui se sont démarquées de façon exceptionnelle :

Jacinthe Malo, du CSS de la Capitale, est préoccupée par l'accessibilité et l'égalité des chances. Son travail a mené à la bonification de la convention de prêt d'ordinateurs de son centre de services scolaire (CSS). Ses interventions ont permis d'adapter son école aux besoins des élèves handicapés. Elle participe à de nombreux comités de travail qui ont pour but la réflexion et la revendication de plus de droits pour les parents. Par son engagement, elle contribue à faire prendre conscience aux parents de leur potentiel d'influence sur la société québécoise.

Isabelle Thiffeault, du CSS de l'Énergie, exerce son leadership par son grand sens de l'accueil et de l'inclusion de chacun. C'est dans la protection des différences et la promotion des rôles dévolus aux parents qu'elle favorise indéniablement la mobilisation et l'engagement parental. Elle est également préoccupée par la pérennité des contributions parentales en éducation. Citoyenne engagée de sa région, elle a à coeur la survie des petites écoles primaires du secteur. Elle voit en l'école un lieu d'éducation, mais aussi un pôle de développement durable des petites localités.

« Félicitations à Jacinthe et à Isabelle pour cet honneur! Mamans de quatre et six enfants respectivement, votre implication est extraordinaire dans sa durée et sa qualité. Merci! Félicitations également à tous les lauréats des catégories Argent, Bronze et Mérite, ainsi qu'à tous les parents qui s'engagent sur les instances, mais aussi auprès de leurs enfants en les accompagnant dans leur cheminement scolaire et en les encourageant à persévérer », dit Kévin Roy, président de la FCPQ.

Le jury a remis la médaille de la distinction Argent à cinq candidats qui étaient en nomination pour l'Ordre de la FCPQ :

Jérôme Maltais CSS des Draveurs Édith Tremblay CSS du Fleuve-et-des-Lacs Nathalie Déry CSS du Lac-Saint-Jean Nicola Grenon CSS Marie-Victorin Normand Boisclair CSS des Patriotes

Plusieurs parents bénévoles ont été choisis par leur comité de parents pour recevoir la distinction Argent, remis à un parent qui, par son engagement, son influence et ses réalisations, a contribué de manière significative dans les instances de participation parentale au niveau national :

Lydie Pincemin CSS de la Capitale David Dubreuil CSS des Chic-Chocs Geneviève Morin CSS au Coeur-des-Vallées Hayette Laouari CSS de la Côte-du-Sud Stéphane Lapierre CSS des Découvreurs Stéphanie Powers CSS des Draveurs Stéphane Saulter CSS Harricana Maryse Villeneuve CSS Marie-Victorin Christian Slachetka CSS des Mille-Îles Guillaume Viel CSS des Monts-et-Marées Marie-Claude Néron CSS du Pays-des-Bleuets Valérie Gagnon CSS de la Région-de-Sherbrooke Pascal Desjardins CSS des Trois-Lacs Anne-Marie Martel CSS de la Vallée-des-Tisserands

En plus d'avoir été nommé et honoré lors de la soirée reconnaissance, l'engagement des parents lauréats de l'Ordre et de la distinction Argent sera aussi souligné sur les plateformes de la FCPQ.

Les comités de parents et les conseils d'établissement partout au Québec avaient également l'opportunité de décerner respectivement les distinctions Bronze et Mérite aux parents bénévoles de leur centre de services scolaire et de leur école qui se sont distingués aux niveaux régional et local. La FCPQ a fait parvenir aux instances participantes des rubans et des certificats pour honorer leurs lauréats.

La Fédération souhaite profiter de cette occasion pour annoncer la réélection de quatre membres de son comité exécutif lors de l'Assemblée générale annuelle du 27 mai dernier :

Mélanie Laviolette Vice-présidente Benoit Champagne Trésorier Christian Heppell Conseiller D Jacinthe Malo Conseillère E

Mélissa Grenon, du CSS des Bois-Francs, a par ailleurs été élue au poste de Conseillère C.

« Félicitations à tous pour votre élection! Je tiens aussi à remercier Janot Pagé-Kroft pour ses années d'implication au sein du comité exécutif et de la FCPQ! », ajoute Kévin Roy.

La Semaine nationale de l'engagement parental en éducation bat son plein! Tous sont invités à célébrer cet événement à l'école ou à la maison en utilisant les outils disponibles sur le site web de la FCPQ et en partageant une photo sur Facebook avec le mot clic #monparentengagé. Valorisons ensemble l'engagement parental!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

