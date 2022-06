L'outil Team.Finance de TrustSwap reste le leader du verrouillage et de la gestion des jetons de cryptomonnaie





L'équipe de TrustSwap a récemment publié une comparaison détaillée de son outil Team.Finance et de celui d'Unicrypt, qui offre des services similaires.

Team.Finance est un outil de finance décentralisée qui fournit des services de verrouillage de liquidités et d'acquisition à l'équipe des fondateurs de jetons et à la communauté crypto. Le produit a été lancé par TrustSwap il y a un an et la valeur en dollars des liquidités verrouillées a considérablement augmenté depuis lors.

Team.Finance offre aux investisseurs l'assurance que les équipes de projets de finance décentralisée ne mettront pas leurs jetons sur le marché, ce qui provoquerait l'effondrement de leur nouvelle cryptomonnaie. Avec Team.Finance, les fondateurs et les équipes de projets de finance décentralisée peuvent garantir aux investisseurs que leur projet est légal et qu'il ne s'agit pas d'une escroquerie, ce qui leur permet d'établir des relations de confiance avec leur nouvelle communauté.

Les projets qui préfèrent se passer d'un système de verrouillage des jetons courent le risque de perdre des investisseurs, ceux-ci pouvant se méfier des «rug pulls» et autres escroqueries courantes dans l'espace crypto.

Team.Finance lancera prochainement un outil de notation de la sécurité des projets de finance décentralisée; ce moyen quantifiable leur permettra de déclarer leur niveau de sécurité aux investisseurs potentiels.

À ce jour, les services de Team.Finance ont géré le verrouillage des jetons de plus de 21 000 projets de finance décentralisée, ce qui représente la valeur totale impressionnante de plus de 6,5 milliards USD en cryptomonnaie.

TrustSwap a pour objectif global de créer pour toutes les parties prenantes un écosystème sécurisé de finance décentralisée impliquant un risque minimal de piratage et d'attaques de réseau. Team.Finance est un écosystème axé sur la sécurité qui comprend des services de verrouillage de liquidités, de verrouillage de jetons et de génération de jetons.

Team.Finance et Unicrypt ont été comparées sur la base des critères suivants: volume de la valeur verrouillée, commissions de gestion et nombre de blockchains prises en charge.

Valeur totale verrouillée

Comme indiqué ci-dessus, la valeur totale verrouillée par Team.Finance s'élève à plus de 6,5 milliards USD liés à plus de 21 000 projets de finance décentralisée. Par comparaison, Unicrypt affiche une valeur totale verrouillée de plus de 500 millions USD liée à plus de 14 000 projets de finance décentralisée.

Commissions de gestion

TrustSwap facture des frais fixes de 75 USD pour les blocages de jetons et les blocages de liquidités via Team.Finance. La génération de jetons est gratuite, mais 0,4% de la valeur revient à la communauté sous la forme de réserves de liquidités et 0,1% va au fonds de développement de TrustSwap.

Pour les verrouillages de jetons, Unicrypt facture 15 000 USD sous forme de contrat de liste blanche et une commission correspondant à 0,35% des jetons verrouillés. Pour les verrouillages de liquidités, Unicrypt facture 1% de la valeur des jetons LP verrouillés, et des frais distincts pour chaque blockchain. Unicrypt facture également 0,3% de la valeur des jetons émis et des frais distincts pour chaque blockchain pour la génération de jetons.

TrustSwap est plus rentable en termes de projets de finance décentralisée, c'est pourquoi notre valeur totale verrouillée est nettement supérieure à celle de nos concurrents.

Blockchains prises en charge

Pour les verrouillages de jetons, les verrouillages de liquidités et la génération de jetons, Unicrypt ne prend en charge que trois blockchains: Ethereum, Polygon et Binance Smart Chain.

Pour les verrouillages de jetons et les verrouillages de liquidités, l'outil Team.Finance de TrustSwap prend en charge Ethereum, Binance Smart Chain, ainsi que sept autres blockchains populaires: Avalanche, Conflux, Polygon, PulseChain, Cronos, Heco et Velas.

Pour la génération de jetons, en plus d'Ethereum et de Binance Smart Chain, l'outil Team.Finance de TrustSwap prend également en charge Polygon.

En conclusion, tout bien considéré il est clair que Team.Finance de TrustSwap, dont la valeur verrouillée est supérieure de plusieurs milliards USD à celle de nos concurrents, est le leader du marché. En outre, grâce à ses commissions de gestion plus faibles et plus simples et au plus grand nombre de blockchains prises en charge, Team.Finance est en tête du secteur en termes de valeur totale fournie aux projets de finance décentralisée.

À propos de TrustSwap

TrustSwap est une entreprise qui fournit aux entreprises et aux particuliers des outils et des services de finance décentralisée multi-chaînes liés à la blockchain. La Société élabore des outils, des applications décentralisées et des services conviviaux et abordables liés à la blockchain qui garantissent la sécurité et l'intégrité des cryptomonnaies pour les nouveaux arrivants et les consommateurs crypto, grands ou petits.

Nos produits et services offrent des solutions aux problèmes liés au verrouillage des jetons et des liquidités, à la frappe des jetons, au dépôt fiduciaire et à l'acquisition. En outre, nous proposons également des solutions de répartition, de staking et de suivi des actifs de cryptomonnaie, des services de jetons non fongibles et de levée de fonds.

