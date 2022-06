KRUGER CONCLUT L'ACQUISITION DE L'USINE DE PÂTE DE KAMLOOPS





KAMLOOPS, BC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - La société Kruger a le plaisir d'annoncer que sa filiale Papiers de spécialité Kruger Holding S.E.C., a conclu aujourd'hui l'acquisition de l'usine de pâte de Domtar à Kamloops, en Colombie-Britannique.

L'établissement de Kamloops, qui fabrique de la pâte kraft blanchie à base de résineux nordiques et de la pâte kraft de résineux non blanchie, poursuivra ses activités habituelles et honorera ses engagements en ce qui a trait aux volumes de pâte à livrer à ses clients, ainsi que les ententes avec ses fournisseurs. Les 320 emplois de l'usine seront maintenus. Par ailleurs, Kruger maintiendra les initiatives de modernisation déjà en cours à l'usine.

Cette acquisition permettra également à Kruger de consolider l'approvisionnement en pâte de haute qualité pour certaines de ses usines de papier, dont celles du Québec où l'entreprise réalise actuellement des investissements de près d'un milliard de dollars pour la construction de deux usines de papier tissu à la fine pointe.

Reconnaissant l'importance du rôle de l'usine de Kamloops dans la région de Thompson/Okanagan, Kruger entend collaborer de près avec les scieries locales et les fournisseurs de fibres afin de renforcer les liens avec ces partenaires clés.

« Nous sommes très heureux de souhaiter la bienvenue à nos nouveaux collègues de Kamloops et d'accroître nos activités en Colombie-Britannique », a déclaré M. François D'Amours, vice-président exécutif et chef de l'exploitation de Kruger. « Kamloops est un établissement de classe mondiale dont le profil rejoint celui de Kruger si l'on considère l'importance accordée à la qualité des produits, à la sécurité des employés et au développement durable. Au cours des prochaines semaines, pendant que nous soutiendrons notre équipe de Kamloops afin qu'elle poursuive l'excellent travail qu'elle fait déjà, nous allons également prendre le temps de renforcer les relations avec les clients, les fournisseurs et les partenaires d'affaires, de même qu'avec la communauté locale dont nous sommes fiers de faire partie désormais. »

Avec cette acquisition, Kruger consolide sa présence en tant qu'employeur majeur mais aussi comme fournisseur de produits essentiels en Colombie-Britannique. En tenant compte de ses autres activités, soit l'usine de papier tissu de New Westminster et la centrale hydroélectrique Zeballos, située sur la côte nord-ouest de l'île de Vancouver, l'entreprise compte près de 700 employés dans la province.

Reconnue comme l'une des sociétés industrielles canadiennes les plus innovantes et visionnaires, Kruger a plus de 70 ans d'expérience dans la fabrication des pâtes et papiers, ainsi qu'un engagement de longue date à l'égard de la protection de l'environnement, de la sécurité des employés, de l'approvisionnement responsable et de l'efficacité énergétique. L'entreprise pourra donc s'assurer que l'usine de Kamloops maintienne les plus hauts standards de l'industrie dans tous ces domaines.

Dans le cadre de cette acquisition, la Banque Scotia a agi à titre de conseiller financier exclusif pour Kruger, tandis que la firme McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a fourni les conseils juridiques.

À propos de Kruger

Fondée à Montréal en 1904, Kruger est un important fournisseur de produits de papier tissu; de cartonnage 100 % recyclé; d'emballages de carton ondulé; de papiers pour publications; de papiers de spécialité; de pâte à papier; d'énergie renouvelable, de biomatériaux cellulosiques; et de vins et spiritueux. L'entreprise est également l'un des plus grands recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. Société familiale privée, Kruger compte 5 500 employés et ses établissements sont répartis au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador, de même que dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, du Kentucky et du Rhode Island. www.kruger.com

SOURCE Kruger Inc.

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 12:30 et diffusé par :