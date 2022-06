Lancement des tables de concertation régionales pour ouvrir, par la collaboration, des possibilités économiques dans un avenir carboneutre prospère





VANCOUVER, BC, le 1er juin 2022 /CNW/ - Le Canada possède les ressources, les technologies propres et l'expérience nécessaires pour prospérer dans une économie mondiale carboneutre et pour ainsi créer un avenir florissant et des emplois de qualité pour les générations futures.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a officiellement lancé la première phase des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources, donnant ainsi suite à l'engagement du gouvernement du Canada de collaborer avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires pour tirer parti des occasions économiques sans précédent qu'offre un avenir sobre en carbone.

Partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, le projet des tables de concertation régionales renforcera les collectivités et créera des emplois dans toutes les régions du Canada.

À l'échelle fédérale, il s'agit d'un projet pangouvernemental dirigé par Ressources naturelles Canada auquel participent de nombreuses institutions fédérales, dont les agences de développement régional et la Banque de l'infrastructure du Canada. Les tables de concertation régionales sont des forums de collaboration qui permettront aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de faire équipe avec des partenaires autochtones, les municipalités, l'industrie, les travailleurs, les syndicats et des experts pour faire avancer les principales priorités économiques dans le domaine des ressources naturelles dans toutes les régions du Canada par l'élaboration de stratégies économiques adaptées aux besoins locaux. Les tables de concertation recueilleront les commentaires des partenaires concernés et s'efforceront d'harmoniser les ressources, les calendriers et les approches réglementaires pour tirer parti des principales occasions et priorités régionales.

Selon l'approche des tables de concertation régionales, chaque région a une combinaison particulière de ressources naturelles et de systèmes énergétiques et électriques et possède ses propres forces en matière de technologies propres. Par conséquent, les occasions économiques qui s'offrent à chaque province et territoire - et les approches que chacun adoptera pour développer une économie prospère - différeront d'un bout à l'autre du pays. Chaque région est donc dans une situation tout à fait unique lorsqu'il s'agit de répondre aux demandes en émergence à l'échelle nationale et mondiale en tirant parti des nouveaux marchés issus de la transition vers une économie sobre en carbone tout en créant des emplois durables et en réduisant la pollution due aux émissions de gaz à effet de serre.

En plus de se pencher sur les principales occasions économiques découlant de la transition vers une économie sobre en carbone, les tables de concertation régionales offriront une tribune pour discuter de la manière dont nous pouvons collaborer pour garantir que la capacité de production d'électricité et les réseaux provinciaux et régionaux de distribution d'électricité répondent aux exigences de la décarbonation et de la demande accrue associée à l'électrification à grande échelle.

Annoncée aujourd'hui lors d'une allocution à la Chambre de commerce du Grand Vancouver, la première phase de concertation mettra en jeu la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador et le Manitoba et visera à garantir que ces provinces seront prêtes à saisir les occasions économiques issues de la transition mondiale vers un avenir sobre en carbone. Dans les jours qui viennent, on convoquera des séances de discussion au niveau opérationnel entre le gouvernement du Canada et la Saskatchewan, de même qu'entre le Canada et l'Alberta, pour établir des priorités communes qui seront au programme d'une prochaine phase des tables de concertation régionales. Des tables seront ensuite formées dans toutes les provinces et tous les territoires du pays.

Partout au Canada, les occasions de croissance régionale proviendront vraisemblablement des nouveaux produits et processus qui favoriseront un avenir sobre en carbone - tels que les minéraux critiques, l'hydrogène propre, les petits réacteurs modulaires, l'élimination et le captage du carbone, l'énergie renouvelable, les biocarburants, les voitures zéro émission, la technologie des batteries et d'autres technologies propres. De nouvelles occasions naîtront aussi de la demande accrue pour des biens traditionnels produits par des procédés à très faibles émissions de carbone (p. ex. l'acier et l'aluminium à faible teneur en carbone).

Ce projet mettra en évidence la manière dont le Canada peut et va saisir les occasions économiques qu'offrira un monde carboneutre pour bâtir un avenir prospère et dynamique pour les Canadiens de toutes les régions du pays.

Citations

« Tout comme une entreprise prospère doit être en mesure d'analyser les changements qui se produisent dans son environnement et d'y réagir, les pays doivent aussi être capables d'intervenir et de prendre des mesures réfléchies pour maintenir et accroître leur niveau de prospérité. Ce projet permettra aux provinces, aux territoires, au gouvernement fédéral et aux principaux partenaires autochtones d'accélérer ensemble l'activité économique et de faire du Canada un chef de file de l'économie dans cette transition mondiale vers un avenir sobre en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Bénéficiant d'abondantes ressources énergétiques renouvelables, Terre-Neuve-et-Labrador est bien placée pour respecter ses engagements en matière de carboneutralité et pour passer à une économie sobre en carbone. Nous reconnaissons que l'énergie renouvelable offre de grandes possibilités de développement économique et de progrès environnementaux, et nous sommes heureux de collaborer avec le gouvernement fédéral, les groupes autochtones et les autres partenaires à la mise en oeuvre de ce projet. »

L'honorable Andrew Parsons

Ministre l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador

« Face à la crise énergétique mondiale et à la guerre qui fait rage en Ukraine, il est essentiel que nous passions à une économie sobre en carbone. Pour y arriver, il faudra accroître la coordination, la coopération et les mesures d'encouragement entre les pouvoirs publics et les régions. Nous comptons bien collaborer avec le gouvernement fédéral, les provinces et les administrations locales par le biais des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources pour contribuer à l'avancement des principales priorités économiques du secteur des ressources naturelles tout en protégeant notre milieu naturel. »

L'honorable Bruce Ralston

Ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique

« Le Manitoba est fier d'être un chef de file de l'énergie renouvelable propre grâce à Manitoba Hydro. Nous sommes résolument déterminés à poursuivre d'autres possibilités pour développer notre secteur de l'énergie renouvelable, ce qui renforcera la croissance économique et créera encore plus d'emplois de bonne qualité au Manitoba. Nous entendons travailler en collaboration avec tous les ordres de gouvernement, les groupes autochtones et d'autres partenaires par le biais des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources pour protéger notre environnement tout en faisant progresser les industries du secteur des ressources renouvelables à l'empreinte carbone faible. »

L'honorable Scott Fielding,

Ministre des Ressources naturelles et du Développement du Nord du Manitoba

Quelques faits

Le budget de 2022 prévoit 25 millions de dollars pour lancer le projet des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources et ainsi favoriser la collaboration avec les provinces, les territoires, des partenaires autochtones et les intervenants concernés en vue d'ouvrir des possibilités de croissance économique à l'échelle régionale, d'accélérer la mise en oeuvre des priorités en matière de transformation de l'énergie et de créer des emplois durables. Ce projet de tables de concertation apparaît sous le nom d'« initiatives stratégiques régionales » dans le budget.

Les tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources miseront sur le travail accompli par le Conseil sur la stratégie industrielle, qui rassemble des chefs d'entreprises de secteurs clés de l'économie afin d'obtenir différentes perspectives fondées sur l'expérience et de s'entretenir avec un groupe hétérogène d'entreprises et d'intervenants de partout au pays, y compris les travailleurs et les peuples autochtones. Dans son rapport intitulé Redémarrer, relancer, repenser la prospérité de tous les Canadiens publié en 2020, le Conseil a formulé des recommandations visant à :

publié en 2020, le Conseil a formulé des recommandations visant à : soutenir tous les secteurs des ressources naturelles pour qu'ils deviennent des innovateurs en matière de produits et des fournisseurs respectueux des principes environnementaux, sociaux et de gouvernance à l'échelle mondiale;



tirer parti des technologies propres pour accélérer les exportations et l'adoption nationale, et décarboner les principaux secteurs industriels;



inciter tous les secteurs à respecter les engagements de Paris en leur offrant une voie de décarbonation optimale sur le plan des coûts et du temps.

en leur offrant une voie de décarbonation optimale sur le plan des coûts et du temps. Au cours des prochains mois, le gouvernement du Canada donnera des précisions au sujet du Conseil pancanadien du réseau électrique, un groupe de conseillers techniques ayant pour mandat d'éliminer les obstacles au projet d'approvisionner toutes les régions du Canada en électricité propre d'ici 2035. Le travail du Conseil s'inscrira dans le processus des tables de concertation régionales.

Le 29 mars 2022, le gouvernement du Canada a déposé le Plan de réduction des émissions pour 2030 : prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte , un document qui décrit en détail les mesures réalistes que doit prendre chaque secteur pour permettre au Canada de réaliser ses objectifs de réduire les émissions de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030 et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Lien pertinent

Document d'information : Tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources

De : Ressources naturelles Canada

Le Canada possède les ressources, les technologies propres et l'expérience nécessaires pour prospérer dans une économie mondiale carboneutre, et pour créer un avenir florissant et des emplois de qualité pour les générations futures.

Les tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources (tables régionales) font partie d'une initiative de collaboration avec les provinces et les territoires conçue pour repérer, prioriser et saisir les possibilités de création d'emplois durables et de croissance économique en vue de l'édification d'un avenir sobre en carbone dans les secteurs de l'énergie, de l'électricité, des mines, de la foresterie et des technologies propres dans toutes les régions du Canada.

La Commission mondiale sur l'économie et le climat faisait état dans son rapport de 2018 que les investissements faits aujourd'hui pour stimuler la croissance d'une économie propre et lutter contre les changements climatiques pourraient se traduire par des avantages économiques mondiaux supplémentaires de 26 000 milliards de dollars. En misant sur les occasions où le Canada possède un avantage comparatif dans une économie à faibles émissions de carbone, le processus des tables régionales s'attaquera à l'urgence des changements climatiques tout en reconnaissant que le virage mondial vers l'énergie à faibles émissions de carbone a le potentiel de créer d'énormes débouchés économiques et une prospérité à long terme pour le Canada et les Canadiens.

Comment les tables régionales fonctionneront-elles?

Les tables régionales se déroulent selon une approche progressive, et la première phase annoncée aujourd'hui réunit la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador et le Manitoba.

Des tables seront ensuite organisées dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Notre but est de mettre sur pied toutes les tables d'ici le début de 2023.

Le processus comporte trois volets principaux :

De solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de dresser une liste commune de deux à quatre priorités clés de croissance économique dans chaque province et territoire. Une approche ciblée de mobilisation des gouvernements et des groupes autochtones afin de tenir compte de leurs priorités et de leurs points de vue sur les possibilités régionales. Un processus visant entre autres à recueillir les commentaires des administrations municipales, des experts, de l'industrie, des syndicats et des organisations sans but lucratif.

Le premier jalon consistera à recenser et à approuver un petit nombre de possibilités de croissance propre à fort potentiel pour chaque région, par exemple dans les secteurs des minéraux critiques, des combustibles propres et de l'hydrogène, de la production d'électricité non émettrice, du transport d'électricité, du captage et de l'élimination du carbone, de la foresterie durable et des technologies nucléaires.

Ensuite, un plan d'action conjoint adapté à chaque région déterminera la voie à suivre pour une collaboration active entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux au cours des deux prochaines années. Chaque plan d'action conjoint serait axé sur des mesures concrètes visant à harmoniser les ressources et les investissements, les processus de réglementation et d'autorisation et les outils politiques, en plus de cerner les principaux problèmes et obstacles à surmonter.

Ces efforts aboutiront à l'élaboration de stratégies économiques locales qui recenseront les principales occasions économiques dans chaque région et les plans appropriés pour les faire progresser. Ces stratégies intégreront les perspectives autochtones en fonction des possibilités régionales, tiendront compte de l'avis des experts et favoriseront les consultations avec des représentants de l'industrie, des syndicats et d'autres instances.

En plus d'aborder la question des occasions économiques clés découlant de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, les tables régionales serviront de forum pour discuter de la manière dont nous pouvons collaborer pour veiller à ce que la capacité de production d'électricité et les réseaux de distribution d'électricité provinciaux et régionaux soient en mesure de répondre aux exigences de la décarbonation et à la demande accrue liée à une électrification à grande échelle.

Les tables régionales sont un partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. À l'échelle fédérale, il s'agit d'une initiative pangouvernementale chapeautée par Ressources naturelles Canada qui vise à fournir un leadership national pour permettre à toutes les régions du Canada de saisir les occasions économiques qu'offre la transition vers un avenir sobre en carbone.

Qui y participera?

L'initiative des tables régionales est un partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Elle comprendra également la participation des :

administrations municipales

communautés, groupes et dirigeants autochtones

travailleurs et dirigeants syndicaux

chefs d'entreprise et de l'industrie

universitaires et experts sectoriels

Le processus des tables régionales évoluera au fil du temps de manière à permettre l'obtention de résultats concrets.

Les tables régionales orienteront non seulement l'approche du Canada visant à soutenir les travailleurs et les collectivités, mais créeront aussi des emplois durables. Ce processus collaboratif permettra d'élaborer des stratégies économiques fondées sur les lieux et les ressources qui reflètent la diversité économique régionale du Canada. Ces stratégies guideront les travailleurs, les organisations syndicales, les entreprises et les gouvernements quant aux possibilités d'emploi créées par une transition vers la carboneutralité. En substance, on cherchera à répondre à la question : « Vers quoi faisons-nous la transition? »

Des consultations sont menées auprès des Canadiens, y compris les travailleurs du secteur de l'énergie et la population, pour obtenir leur avis sur la transition équitable relativement à l'élaboration de lois fédérales. C'est en formant des partenariats véritables avec les provinces et les territoires ainsi qu'avec les travailleurs, le mouvement syndical, les peuples autochtones et les gouvernements locaux que des stratégies cohérentes de soutien aux travailleurs et aux collectivités à tous les niveaux de compétence seront mises en place.

Quelles sont les occasions prioritaires et sujettes à déploiement rapide?

Les tables régionales visent à harmoniser les priorités, les possibilités de financement et les approches politiques et réglementaires à l'échelle régionale afin d'accélérer l'activité économique et de positionner chaque région du Canada comme chef de file dans les domaines où nous avons ou pouvons raisonnablement créer un avantage comparatif dans un avenir carboneutre.

Partout au Canada, les occasions de croissance régionale proviendront vraisemblablement de nouveaux produits et procédés qui favoriseront un avenir sobre en carbone - tels que les voitures électriques, la technologie des batteries, les minéraux critiques, l'hydrogène propre, les petits réacteurs modulaires, l'absorption du carbone, les énergies renouvelables, les biocarburants et d'autres technologies propres - et de nouvelles utilisations des anciens produits. D'autres occasions naîtront aussi de la demande accrue en biens traditionnels produits grâce à des procédés à très faibles émissions de carbone, comme l'acier et l'aluminium à faible teneur en carbone.

Pourquoi miser sur une collaboration à l'échelle régionale?

Le Canada est à la fois un vaste pays et une fédération décentralisée où chaque coin possède un ensemble unique de ressources naturelles, de systèmes énergétiques, de marchés du travail et d'approches réglementaires. Les débouchés économiques offerts à chaque région - et donc les approches de transition vers un avenir carboneutre et respectueux de la nature -, diffèrent d'un bout à l'autre du pays.

Des leaders d'opinion indépendants au Canada, comme Accélérateur de transition, Quest Canada et l'Institut climatique du Canada, ont demandé au gouvernement fédéral de jouer un rôle de rassembleur pendant que chaque région du pays se dirige vers l'économie carboneutre qui lui convient. À l'échelle mondiale, l'Agence internationale de l'énergie a également recommandé spécifiquement au gouvernement fédéral de coordonner étroitement avec les autorités provinciales et territoriales la définition des occasions propres à chaque région et l'harmonisation des mesures importantes nécessaires à la réduction des émissions à long terme d'ici 2050.

Le gouvernement de l'Australie, autre fédération décentralisée, a mené une initiative semblable (en anglais seulement) avec les gouvernements des États pour accélérer les possibilités énergétiques à faibles émissions de carbone et le déploiement de réseaux électriques propres grâce à des accords régionaux multipartites. Pour sa part, le Royaume-Uni a élaboré une stratégie de sécurité énergétique (en anglais seulement) qui harmonise les possibilités d'investissement dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, l'hydrogène, l'électricité propre et le nucléaire avec le perfectionnement des compétences et les offres d'emploi.

Quels sont les enjeux?

Pour bâtir une économie carboneutre d'ici 2050, le Canada aura besoin d'un investissement annuel de 125 à 140 milliards de dollars provenant des secteurs public et privé. En recensant et en faisant progresser collectivement les principales possibilités de croissance, les fonds publics et les capitaux privés peuvent être dirigés stratégiquement avec un potentiel maximal de croissance économique, de résultats pour le climat et de création d'emplois durables.

Dans le budget de 2022, un financement a été alloué pour les tables régionales, et une fois que les priorités et les possibilités communes auront été définies, il sera possible de puiser dans les fonds disponibles du gouvernement. Pour soutenir les possibilités régionales, les gouvernements chercheront à obtenir des fonds dans le cadre de programmes et d'initiatives existants ou nouveaux. Voici des programmes fédéraux sur lesquels on peut s'appuyer :

Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification

Fonds pour les combustibles propres

Fonds de l'initiative Accélérateur net zéro

Programme de prédéveloppement en matière d'électricité

Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone

Banque de développement du Canada

Banque de l'infrastructure du Canada

Financement de la stratégie sur les minéraux critiques du Canada dans le budget de 2022

Fonds de croissance du Canada annoncé dans le budget de 2022

Ces outils de financement fédéraux peuvent être combinés à des ressources provenant d'autres paliers de gouvernement ou de grands investisseurs tels que les fonds de pension publics et le secteur privé.

Grâce aux tables régionales, nous miserons sur la création de créneaux à haut rendement dans chaque région du pays afin de développer une économie compétitive et hautement prospère, durable et axée sur les ressources naturelles - une économie qui crée de la richesse et des emplois dans chaque région du pays, tout en veillant à ce que nous atteignions aussi nos objectifs ambitieux en matière de climat et de solutions axées sur la nature.

