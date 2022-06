Matrixport lance le premier produit de prêt non liquide au monde pour les actifs numériques





Cette nouvelle offre permet aux utilisateurs d'emprunter des stablecoins (cryptomonnaies stables) en utilisant des altcoins (monnaie numérique alternative au Bitcoin) en garantie, avec un taux d'intérêt fixe et sans appel de marge

SINGAPOUR, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, l'une des plateformes de services financiers pour les actifs numériques les plus importantes et les plus fiables au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement du premier produit de « prêt non liquide » pour les altcoins.

Ce type de prêt innovant donne aux investisseurs individuels et institutionnels la possibilité de prendre des garanties en toute sécurité, sans risque d'appel de marge ou de liquidation, afin de saisir des opportunités de marché ou de gérer la demande de liquidités.

Le « prêt non liquide » offre une solution de financement supplémentaire à ceux qui cherchent à contracter des prêts à court et à long terme en mettant en gage des altcoins en tant que garantie sous dépôt pour obtenir rapidement et efficacement du capital sous forme de stablecoins (USDC ou USDT). Avec un taux d'intérêt fixe, et sans appels de marge liés au ratio prêt-valeur initial, les utilisateurs peuvent simplement récupérer la garde de leurs actifs en remboursant en une fois le prêt principal et les intérêts avant l'échéance du prêt.

Cynthia Wu, responsable du développement commercial et des ventes chez Matrixport, a déclaré : « Notre produit de « prêt non liquide » répond à un réel besoin de solutions flexibles pour ceux qui cherchent à conserver leurs actifs numériques. Il reflète notre engagement à continuer de mettre sur le marché la suite la plus complète de produits et de services innovants au monde, qui soit pertinente dans diverses conditions de marché. »

Avec un montant de prêt minimum de 1 000 USD par transaction, le nouveau produit prendra initialement en charge quatre altcoins : Avalanche (AVAX), Chainlink (LINK), Polygon (MATIC) et STEPN (GMT). D'autres jetons devraient être rendus éligibles au produit par la suite.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde. Avec 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la société fournit des services crypto-financiers centralisés pour répondre aux besoins émergents de génération de richesse à long terme dans les actifs numériques. Les services de l'entreprise comprennent Cactus Custodytm, le marché OTC, les produits à revenu fixe, les produits structurés, les prêts ainsi que la gestion d'actifs. Elle établit également des collaborations stratégiques avec des innovateurs du Web3 en phase de démarrage, les aidant à se construire, à se développer et à évoluer.

Avec sa mission de rendre les cryptomonnaies faciles pour tout le monde, Matrixport se concentre sans relâche sur l'innovation produit et offre la suite la plus complète de produits d'investissement en cryptomonnaie du marché. En 2021, la fintech a obtenu le statut de licorne pré-financement, seulement deux ans après sa création.

Basée à Singapour, Matrixport sert à la fois les institutions et les particuliers en Asie et en Europe. La société détient des licences à Hong Kong et en Suisse. Pour plus d'informations, consultez le site www.matrixport.com .

