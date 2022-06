ADC Therapeutics effectuera une présentation dans le cadre de la conférence Jefferies Healthcare





ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) a annoncé aujourd'hui que son directeur général, Ameet Mallik, participera à une discussion informelle lors de la conférence Jefferies Healthcare, mercredi 8 juin 2022 à 9:00 Heure de l'Est des Etats-Unis.

Une diffusion en direct de cette présentation sera disponible sur la page Evènements et présentations de la section Investisseurs du site web d'ADC Therapeutics, à l'adresse ir.adctherapeutics.com. Une reprise de cette diffusion sera disponible pendant environ 30 jours.

À propos d'ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE : ADCT) est une société biotechnologique en phase commerciale améliorant la qualité de vie des personnes atteintes de cancer grâce à ses conjugués anticorps-médicament (CAM) ciblés de prochaine génération. La Société s'appuie sur sa technologie CAM exclusive, basée sur les PBD, pour transformer le paradigme thérapeutique pour les patients atteints d'affections malignes hématologiques et de tumeurs solides.

ZYNLONTA (loncastuximab tésirine-lpyl), le CAM ciblant le CD19 d'ADC Therapeutics, est approuvé par la FDA pour le traitement du lymphome diffus à grandes cellules b récidivant ou réfractaire après au moins deux lignes de traitement systémique. ZYNLONTA fait également l'objet d'un développement en association avec d'autres agents. Cami (camidanlumab tésirine) fait l'objet d'un essai pivot de Phase 2 pour le lymphome hodgkinien récidivant ou réfractaire et d'un essai clinique de Phase 1b pour le traitement de diverses tumeurs solides avancées. En plus de ZYNLONTA et de Cami, ADC Therapeutics dispose de plusieurs CAM en cours de développement clinique et préclinique.

ADC Therapeutics est basée à Lausanne (Biopôle), en Suisse, et exerce ses activités à Londres, dans la région de la Baie de San Francisco et dans le New Jersey. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://adctherapeutics.com/ et suivre la société sur Twitter et LinkedIn.

ZYNLONTA® est une marque déposée d'ADC Therapeutics SA.

