Pandémie de la COVID-19 - Fin de l'urgence sanitaire

QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce la levée de l'état d'urgence sanitaire. Cette annonce est possible grâce à l'adoption du projet de loi visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19. Ainsi, l'état d'urgence sanitaire, déclaré le 13 mars 2020 et renouvelé depuis, prend fin le 1er juin 2022.

Notons qu'au cours des dernières semaines, plusieurs éléments de l'urgence sanitaire ont été levés. Rappelons que le port du masque ou du couvre-visage demeure obligatoire dans les transports en commun et dans certains établissements offrant des soins de santé. Cette mesure sera maintenue, comme le prévoit la loi, jusqu'à ce que la Santé publique recommande de la retirer.

« Bien que le virus soit toujours présent, la situation épidémiologique s'est grandement améliorée au cours des dernières semaines au Québec. Ainsi, notre gouvernement, avec l'adoption du projet de loi et comme il s'y était engagé, lève l'état d'urgence. Il s'agit d'une étape importante, qui témoigne des efforts qui ont été déployés dans notre lutte collective contre la COVID-19. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

