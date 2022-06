Avis aux médias - Bientôt disponibles : les premières images tant attendues du télescope spatial James Webb





LONGUEUIL, QC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Les premières images en couleur et les premières données spectroscopiques du télescope spatial James Webb seront publiées le 12 juillet 2022.

Les premières images et observations spectroscopiques seront réalisées une fois que chacun des instruments du télescope Webb aura été étalonné et testé, y compris l'imageur et spectrographe sans fente dans le proche infrarouge (NIRISS) de l'Agence spatiale canadienne. Le premier lot d'images sera axé sur les objectifs scientifiques au coeur de la mission : l'Univers primordial, l'évolution des galaxies au fil du temps, le cycle de vie des étoiles et les exoplanètes.

Plus de détails sur la page de nouvelles sur le télescope spatial James Webb.

Si vous souhaitez parler à un expert de l'Agence spatiale canadienne pour en savoir plus sur la contribution du Canada au télescope Webb, veuillez contacter le Bureau des relations avec les médias (coordonnées ci-dessous).

