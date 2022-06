Stimuler le développement de l'énergie verte: l'exposition de CHINT à Hanovre propose une solution mondiale





Événement phare consacré aux technologies industrielles, la Foire d'Hanovre (Allemagne) se tient du 30 mai au 2 juin. CHINT, le chef de file mondial des solutions d'énergie intelligentes, y présente dix produits et solutions, qui couvrent les transformateurs connectés écologiques à énergie nouvelle, et les bâtiments connectés, à l'Energy Solutions Pavilion (H11.C30).

Axé sur les nouvelles énergies et l'ensemble de la chaîne sectorielle, CHINT a partagé ses pratiques et explorations dans les domaines de l'énergie verte, des réseaux connectés, de la réduction des charges et des nouveaux stockages énergétiques. "CHINT est synonyme de développement vert et d'avant-gardisme dans la réduction des émissions de carbone dans le secteur de l'électricité et de l'énergie. Après toutes ces années, CHINT reçoit la confiance d'un grand nombre de clients de premier plan et compte sur un vaste ensemble de scénarios d'utilisateurs afin d'identifier rapidement les évolutions et nouvelles demandes des marchés et de la clientèle", déclare Lily Zhang, PDG de CHINT Electrics.

En 2021, les commandes du projet de stockage énergétique de CHINT et BYD ont été livrées avec succès, et ces deux partenaires ont uni leurs forces pour répondre au marché des énergies nouvelles au Royaume-Uni. Dans le courant de l'année, le projet de compteur connecté de CHINT en Arabie saoudite a fourni plus de 500 000 disjoncteurs intelligents dans des zones locales. CHINT Cambodge a mis au point des systèmes photovoltaïques hors réseau, fournissant de l'électricité à des zones locales en utilisant des milliers d'installations photovoltaïques hors réseau.

Les solutions de CHINT sont destinées à la transformation énergétique pour contribuer à atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Lors de l'expo, CHINT a proposé huit événements en présentiel et virtuel, pour présenter ses derniers produits. L'équipe européenne de CHINT a présenté des solutions photovoltaïques pour donner aux visiteurs l'occasion de découvrir les nouvelles solutions énergétiques et applications photovoltaïques de CHINT dans des domaines terrestre, industriel, commercial et résidentiel à grande échelle. Cette présentation témoigne de l'intérêt suscité par le modèle "photovoltaic +". CHINT a également présenté ses solutions CHINT Smart City économiques, à faibles émissions de carbone, interconnectées et efficientes. En parallèle, les disjoncteurs à boîtier moulé de terminal connecté de CHINT, Arc Fault Detection Devices (AFDD), et un certain nombre de nouveaux produits ont pris le devant de la scène, illustrant ainsi les atouts de la société en termes de fabrication intelligente.

Lily Zhang: "Avec une foire commerciale du niveau de celle d'Hanovre, les clients de plus de 140 pays et régions ont rejoint CHINT pour parler et échanger. La coopération formée entre CHINT et ses partenaires internationaux promet un potentiel illimité et s'appuiera sur la solution mondiale de CHINT pour accélérer le développement des énergies vertes."

À PROPOS DE CHINT GLOBAL

CHINT Global s'engage à être le chef de file mondial des solutions énergétiques intelligentes pour l'intégralité de la chaîne industrielle. Après plus de deux décennies d'expansion mondiale, notre réseau commercial et marketing couvre plus de 140 pays et régions, couvrant un large éventail de secteurs, comme l'électricité basse tension, l'électricité intelligente, les instruments énergétiques et les compteurs, l'énergie verte, etc.

Alors que la localisation progresse continuellement, via l'intégration commerciale et la mise à niveau industrielle, CHINT Global poursuivra l'ouverture de la chaîne d'approvisionnement, optimisera le système de services, et établira un mécanisme écologique afin de fournir un service technologique intégré novateur pour le marché mondial de l'énergie.

