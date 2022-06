Hilo offre maintenant aux entreprises son service de gestion intelligente de la puissance





MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Après une deuxième saison fructueuse dans le secteur résidentiel, Hilo étend maintenant son offre aux entreprises de tout le Québec.

La filiale d'Hydro-Québec, lancée il y a deux ans, se spécialise dans la gestion de l'énergie et offre un service clés en main.

Hilo propose aux entreprises une solution de gestion intelligente de la puissance simple, fiable et automatisée ainsi qu'un service personnalisé pour les aider à optimiser leur demande d'électricité pendant les périodes de pointe hivernales. Dès cette année, la clientèle commerciale et institutionnelle pourra participer aux défis Hilo tout comme la clientèle résidentielle et ainsi accumuler des récompenses en argent.

« L'objectif d'Hilo est d'agir comme centrale électrique virtuelle en orchestrant les demandes en énergie pour répondre aux besoins du réseau. Les entreprises qui utilisent l'électricité de manière intelligente contribuent à diminuer les besoins futurs en électricité, et elles limitent les émissions de gaz à effet de serre. Elles s'impliquent activement dans un grand projet de société : la transition énergétique du Québec », affirme Sébastien Fournier, président-directeur général d'Hilo.

Pour diminuer leur consommation pendant une centaine d'heures en hiver alors que la demande en électricité est la plus élevée au Québec, les entreprises acceptent qu'Hilo module le chauffage, la ventilation et l'humidification de leurs bâtiments.

Elles libèrent ainsi de l'énergie au moment où le réseau électrique est le plus sollicité et reçoivent des récompenses en argent pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars. C'est le cas de Ikea, du Collège de Rosemont, de Cascades, de Carbonleo, de Manuvie, du Centre national de cyclisme de Bromont et de Montoni, qui ont participé à la phase de prélancement au cours des derniers mois.

Pour ce faire, Hilo travaillera en étroite collaboration avec les entreprises spécialisées en immotique pour assurer la compatibilité de sa solution avec les autres systèmes qui existent déjà.

SOURCE Hydro-Québec

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 11:12 et diffusé par :