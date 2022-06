Les Finalistes de l'édition 2022 du Prix de la chanson SOCAN : à l'image de la grande diversité des artistes canadiens





Les créatrices et créateurs en lice courent la chance de gagner une bourse de 5000 $ à l'issue d'un vote du public qui se termine le 8 juin.

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que s'ouvre la 17e édition du Prix de la chanson SOCAN qui célèbre les auteurs-compositeurs canadiens émergents dont les chansons ont été déclarées les meilleures de 2021.

Les 10 finalistes de chacun des volets francophone et anglophone du Prix de la chanson SOCAN 2022 sont autant de nouveaux exemples pour le monde entier que le Canada est un terreau fertile pour l'abondance de talent et de sonorités divers qu'il nourrit. La nouvelle génération de grands auteurs-compositeurs canadiens nous propose des chansons exceptionnelles dans un large éventail de genres : rap, R&B, dance, folk/roots, rock alternatif, électro et musique instrumentale.

Le Prix de la chanson SOCAN, et son volet anglophone, le SOCAN Songwriting Prize, est le seul prix majeur de création musicale au Canada dont le gagnant ou la gagnante est déterminé par un vote du public sur le site prixchansonsocan.ca .

« Les créateurs de musique de tout le pays, y compris les finalistes du Prix de la chanson SOCAN, créent des oeuvres remarquables. Cependant, s'assurer que ces oeuvres sont non seulement reconnues, mais aussi rémunérées est essentiel pour maintenir ce secteur florissant », a déclaré Jennifer Brown, chef de la direction de la SOCAN. « Le Prix de la chanson SOCAN soutient la prochaine génération de créateurs de musique et par nos efforts de lobbying en faveur d'une Loi modernisée sur la diffusion continue en ligne, la SOCAN vise à renforcer leur place et celle de tous les auteurs-compositeurs canadiens dans un monde numérique. »

Les grands gagnants de chacun des volets recevront 5000 $, une station de travail Yamaha et une carte-cadeau de 500 $ de Long & McQuade. Chacune des autres chansons finalistes recevra un prix en espèces de 500 $ et une carte-cadeau de 50 $ de Long & McQuade.

Les 10 chansons finalistes du Prix de la chanson SOCAN sont :

« Ce n'est pas de la chance » - écrite par Ariane Roy et Dominique Plante et interprétée par Ariane Roy .

- écrite par et et interprétée par . « Bouge ton thang » - écrite par Michael Mlakar , Adel Kazi-Aoual, Émile Désilets, Clément Langlois-Légaré et Pascal Boisseau et interprétée par Clay and Friends.

- écrite par , Adel Kazi-Aoual, Émile Désilets, Clément Langlois-Légaré et et interprétée par Clay and Friends. « Normal de l'Est » - écrite par Steve Casimir , Marc Vincent et Alex Guay et interprétée par Connaisseur Ticaso?; éditée par Joy Ride Records .

- écrite par , et et interprétée par Connaisseur Ticaso?; éditée par . « Écoute » - écrite et interprétée par Étienne Coppée?; éditée par Simone Records

- écrite et interprétée par Étienne Coppée?; éditée par « Indigo » - écrite et interprétée par Laurence-Anne.

- écrite et interprétée par Laurence-Anne. « Qu'est-ce que tu m'fais? » - écrite par Vincent Roberge et Félix Petit et interprétée par Les Louanges?; éditée par Éditions Bonsound inc.

- écrite par et Félix Petit et interprétée par Les Louanges?; éditée par Éditions Bonsound inc. « Entre mes jambes » - écrite et interprétée par Lou-Adriane Cassidy et Alexandre Martel?; éditée par Éditions Bravo Musique.

- écrite et interprétée par et Alexandre Martel?; éditée par Éditions Bravo Musique. « J'aimerais d'avoir un John Deere » - écrite par Jonah Richard Guimond et interprétée par P'tit Belliveau?; éditée par Éditions Bonsound inc.

- écrite par et interprétée par P'tit Belliveau?; éditée par Éditions Bonsound inc. « Les gens » - écrite par Arthur Gaumont-Marchand et interprétée par Robert Robert .

- écrite par et interprétée par . « Secret » - écrite par Hubert Chiasson , Félix Petit et Julien Chiasson et interprétée par Hubert Lenoir?; éditée par Leclerc Lenoir inc.

Les amateurs de musique peuvent voter une fois par jour pour leur chanson préférée dans le volet francophone et anglophone, et ce, du 1er juin au 8 juin 2022 en se rendant à l'adresse prixchansonsocan.ca

Les chansons gagnantes seront dévoilées au cours de la semaine du 13 juin 2022.

Chaque année, deux panels indépendants comprenant chacun 15 personnalités influentes de l'industrie de la musique établissent une liste de 30 chansons en français et 30 chansons en anglais lancées au cours des 12 mois précédents par des créateurs et créatrices canadiens émergents et qu'ils jugent artistiquement supérieures en plus de répondre aux critères d'admissibilité . Toutes les chansons retenues sont ensuite soumises au vote des jurys pour déterminer les 10 chansons finalistes en anglais et en français.

La SOCAN ne joue aucun rôle dans la détermination des finalistes ou des gagnants.

Les 10 chansons finalistes du volet anglophone du concours, le SOCAN Songwriting Prize, sont :

« 24hrs » - écrite par Johann Deterville , Adam Pondang, Savannah Ré Simpson et interprétée par Savannah Ré?; Savannah Ré et Johann Deterville sont édités par Sony Music Publishing, Adam Pondang est édité par Warner Chappell Music Canada Ltd.

- écrite par , Adam Pondang, Savannah Ré et interprétée par Savannah Ré?; Savannah Ré et sont édités par Sony Music Publishing, Adam Pondang est édité par Warner Chappell Music Canada Ltd. « By Myself » - écrite par Kahdijah Payne et interprétée par DijahSB et Harrison.

- écrite par et interprétée par DijahSB et Harrison. « Can't Let Go » - écrite par Jeanne Gariépy et Gabrielle Godon et interprétée par Laroie?; éditée par Arts & Crafts Music Publishing.

- écrite par Jeanne Gariépy et et interprétée par Laroie?; éditée par Arts & Crafts Music Publishing. "Container"-- écrite par Liam Cole , Thomas Gill , Dorothea Paas et Paul Saulnier et interprétée par Dorothea Paas.

écrite par , , Dorothea Paas et et interprétée par Dorothea Paas. « Find A Home » - écrite par Andrew Lennox , Eric Lourenco , Kirsten Kurvink Palm , Adam Sturgeon et Joe Thorner et interprétée par Status/Non-Status.

- écrite par , , , et et interprétée par Status/Non-Status. « Paper Thin » - écrite par Brendan Grieve , Nemah Hasan et Stevie Solomon et interprétée par Nemahsis.

- écrite par , et et interprétée par Nemahsis. « Stacy » - écrite par Kevin Ekofo , Jordon Manswell , Jonathan Martin , Evan Miles , Jon Vinyl et Corey Wong et interprétée par Jon Vinyl. Kevin Ekofo est édité par ST Music Circle; Jon Vinyl est édité par Warner Chappell Music Canada Ltd.

- écrite par , , , , Jon Vinyl et et interprétée par Jon Vinyl. est édité par ST Music Circle; Jon Vinyl est édité par Warner Chappell Music Canada Ltd. « Trust Issues » - écrite par Erik Fintelman , Robyn Ottolini et Mark Schroor et interprétée par Robyn Ottolini?; éditée par Warner Chappell Music Canada Ltd.

- écrite par , et et interprétée par Robyn Ottolini?; éditée par Warner Chappell Music Canada Ltd. "want you more"-- écrite par Amaka Queenette et Joshua Stanberry et interprétée par Amaka Queenette.

écrite par Amaka Queenette et et interprétée par Amaka Queenette. « Welcome to the Garden » - écrite et interprétée par Emily Steinwall .

« Quel bonheur de voir l'amour et la passion pour la musique de la part de ces finalistes et de leurs collègues de l'industrie », a déclaré Jennifer Brown. Sans relâche, ils nous inspirent une immense fierté en plaçant toujours leur amour du métier au-dessus de tout. »

À propos de la SOCAN

La SOCAN est une organisation de gestion de droits qui est le trait d'union entre plus de quatre millions de créateurs partout dans le monde et plus d'un quart de million d'entreprises et d'individus au Canada. Son effectif de membres compte plus de 175?000 auteurs, compositeurs, éditeurs de musique et artistes visuels, tandis que plus de 100?000 entreprises de partout au Canada détiennent une licence « Autorisé à vous divertir ». Grâce à son utilisation concertée de technologies de pointe et de données uniques ainsi qu'à son engagement d'être le leader mondial de la transformation de la gestion des droits, la SOCAN se dédie à la défense d'une vérité fondamentale : la musique et les arts visuels ont une valeur et les créateurs et éditeurs méritent d'être rémunérés équitablement pour leur travail. Pour en savoir plus : www.socan.com

Les gagnants des précédentes éditions du Prix de la chanson SOCAN sont : Thierry Larose « Les amants de Pompéi » (2021)?; Félix Dyotte, « Maintenant ou jamais » (2020), TIZZO, « On fouette » (2019)?; Loud, "56 k" (2018); Klô Pelgag et Karl Gagnon, « Les ferrofluides-fleurs » (2017)?; Laurence Nerbonne, « Rêves d'été » (2016)?; Antoine Corriveau, « Le Nouveau vocabulaire » (2015)?; Patrice Michaud, « Mécaniques générales » (2014)?; Keith Kouna, "Batiscan" (2013); Koriass, « St-Eustache » (2012)?; Galaxie, « Piste 1 » (2011)?; Vulgaires Machins, « Parasites » (2010)?; Bernard Adamus, « La question à 100 piasses » (2009)?; Karkwa, « Oublie pas » (2008)?; Tricot Machine, « L'Ours » (2007); Ève Cournoyer, « Tout arrive » (2006).

Les gagnants des précédentes éditions du SOCAN Songwriting Prize sont : Billy Raffoul "Western Skies" (2021); William Prince, "The Spark" (2020), grandson, "Blood// Water" (2019); Partner, "Play the Field" (2018); PUP, « DVP » (2017)?; Fast Romantics, "Julia" (2016); Dear Rouge, "I Heard I Had" (2015); Alejandra Ribera, "I Want" (2014); Mo Kenney, "Sucker" (2013); Kathleen Edwards, "A Soft Place to Land" (2012); Katie Moore, "Wake Up Like This" (2011); Brasstronaut, «?Hearts Trompet?» (2010)?; D-Sisive, «?Nobody With a Notepad?» (2009)?; The Weakerthans, "Night Windows" (2008); Abdominal, "Pedal Pusher" (2007); Propagandi, « A Speculative Fiction » (2006).

SOURCE SOCAN

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 11:07 et diffusé par :