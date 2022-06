La Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ 2022 est de retour en personne dans plus de 30 collectivités au Canada





TORONTO, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ est le plus important événement de collecte de fonds au Canada qui rassemble la communauté du diabète de type 1 (DT1) afin d'amasser des fonds pour les recherches sur le DT1. L'objectif cette année est de recueillir 2,8 millions $.



Au cours du mois de juin, des événements de la Marche seront tenus de nouveau en personne dans tout le pays, donnant ainsi l'occasion aux personnes touchées par le DT1 de se réunir. La Marche est une célébration familiale et communautaire pleine d'entrain. L'événement en est à sa 29e année et a recueilli plus de 135 millions $ à ce jour. Les fonds amassés permettront de soutenir plus de 300 000 personnes atteintes de DT1 au Canada et d'améliorer leur qualité de vie.

Cette année marque le centenaire de la première injection d'insuline administrée avec succès à un humain. L'insuline a sauvé des millions de vies, mais les personnes atteintes de DT1 en dépendent toujours pour rester en vie. Il est donc crucial de poursuivre les investissements dans les recherches de pointe afin d'améliorer les traitements et les thérapies de guérison, comme les traitements à base de cellules souches qui peuvent produire de l'insuline chez les personnes atteintes de la maladie.

« Nous sommes ravis de pouvoir nous réunir de nouveau en personne avec la communauté du diabète de type 1 lors des événements de la Marche partout au Canada. C'est incroyablement inspirant de voir la passion et le dévouement de ces familles et leur détermination à se soutenir les unes les autres pour créer un monde sans diabète de type 1 », affirme Dave Prowten, président et chef de la direction de FRDJ Canada. « Chaque pas nous rapproche d'une guérison, et les fonds amassés lors de la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ aideront à accélérer le rythme des recherches les plus prometteuses sur le diabète de type 1. »

La Sun Life est le commanditaire national de la Marche depuis 2014 et a intensifié son engagement déjà solide dans le domaine du diabète au Canada en devenant le commanditaire national en titre de la Marche en 2018.

« Chaque jour, de plus en plus de Canadiens reçoivent un diagnostic de diabète de type 1, une maladie pour laquelle il n'existe aucun remède. C'est pourquoi nous avons versé plus de 42 millions de dollars à l'échelle mondiale depuis 2012 pour soutenir la sensibilisation au diabète, sa prévention, son traitement et la recherche », explique Milos Vranesevic, vice-président principal et premier directeur du marketing à la Sun Life. « Le travail que FRDJ accomplit est essentiel. Il permet de sensibiliser la population et de recueillir des fonds pour aider les personnes atteintes. La Sun Life a à coeur la santé et le mieux-être de tous. Nous sommes fiers de commanditer la Marche pour une septième année. Ensemble, aidons les gens aux prises avec le diabète de type 1 à profiter d'un mode de vie plus sain. »

Pour tous les détails sur la Marche pour la guérison du diabète Sun Life FRDJ 2022, et nous aider à faire progresser les recherches sur le DT1 plus rapidement, visitez : frdjmarche.ca

Au sujet de FRDJ

FRDJ est la plus importante organisation internationale de financement de la recherche sur le diabète de type 1 (DT1). Notre mission est d'accélérer les percées révolutionnaires pour guérir, prévenir et traiter le DT1 et ses complications. Pour ce faire, FRDJ a investi plus de 3 milliards de dollars canadiens dans la recherche depuis sa création. Notre organisation a vu le jour grâce à l'initiative de personnes impliquées dans leur communauté qui collaborent à l'échelle régionale pour assurer une plus grande efficacité et un impact optimal des collectes de fonds, et qui unissent leurs efforts à l'échelle nationale pour mobiliser le pouvoir des ressources, de la passion et de l'énergie. Nous collaborons avec des établissements universitaires, des gouvernements, des entreprises et des industries partenaires afin de développer et de maintenir un bassin de thérapies novatrices pour les personnes qui vivent avec le DT1. Notre personnel et nos bénévoles à la grandeur du Canada et nos six sociétés internationales affiliées se dévouent à défendre la cause, à inspirer l'engagement communautaire et à transmettre notre vision d'un monde sans DT1. Pour plus d'informations, visitez frdj.ca.

La Sun Life dans la collectivité

La Sun Life a à coeur de bâtir des collectivités saines et durables. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité et nous croyons qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons, nous pouvons créer un environnement favorable pour nos clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Notre soutien philanthropique est axé sur la santé, avec un accent particulier sur la sensibilisation, la prévention et l'offre de soins liés au diabète. La santé mentale est également un domaine prioritaire, et à cet effet nous soutenons des organisations et des programmes axés sur le renforcement de la résilience et des capacités d'adaptation. Nous formons aussi des partenariats avec des entités sportives dans des marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active.

