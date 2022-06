Irving Shipbuilding et l'Université Acadia annoncent la création d'un certificat en sécurité maritime au salon professionnel mondial de la défense et de la sécurité au Canada CANSEC





OTTAWA, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Université Acadia et Irving Shipbuilding Inc. (ISI), en partenariat avec l'association internationale des professionnels de la sécurité maritime (International Association of Maritime Security Professionals-IAMSP), sont heureux d'annoncer la création d'un nouveau certificat professionnel en sécurité maritime (PCMS) qui sera proposé par Open Acadia à partir de l'automne 2022. Annoncé à CANSEC, le salon professionnel mondial de la défense et de la sécurité au Canada, le 1er juin, le PCMS comporte deux volets: des cours universitaires crédités et non crédités offerts par Open Acadia et des cours spécialisés offerts par IAMSP, basée à Londres, au Royaume-Uni.



Le président de l'Université Acadia, le Dr Peter Ricketts, estime que le nouveau programme arrive à point nommé étant donné les menaces et les préoccupations croissantes en matière de sécurité maritime que représentent, notamment, le changement climatique, la cybersécurité, les risques environnementaux, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les troubles politiques, l'activité criminelle, les risques juridiques et la gouvernance, ainsi que d'autres aspects liés à la sécurité des infrastructures maritimes. «Il existe un besoin urgent pour les professionnels travaillant dans les différents secteurs du domaine maritime d'acquérir une compréhension plus complète des questions de sécurité. Le certificat professionnel en sécurité maritime combiné au programme d'accréditation d'IAMSP fournira l'instruction académique essentielle et la formation des praticiens nécessaires pour faire face aux complexités des risques et menaces de sécurité auxquels nous sommes confrontés tout en contribuant de manière significative à la professionnalisation de l'expertise en sécurité maritime», explique-t-il.

«Irving Shipbuilding est heureuse de soutenir ce nouveau programme avec un investissement de plus de 650000$», déclare Kevin Mooney, président d'Irving Shipbuilding. Les navires de combat canadiens (NCC) que nous commencerons à construire en 2024 présentent des exigences de sécurité plus élevées. Ce partenariat avec l'Université Acadia offre un cursus unique établi au Canada qui est reconnu par l'International Association of Maritime Security Professionals, leader mondial. »

Le Dr Michael Parkes a été engagé comme chef de projet pour superviser le développement du programme en vue de son lancement à l'automne 2022.

Le Dr Parkes est un expert en matière de sécurité et de gestion des risques environnementaux côtiers et maritimes. Depuis 2004, il offre une formation axée sur le leadership stratégique en matière de sécurité gouvernementale et corporative et la gestion des urgences à Ottawa. «En plus de la compréhension traditionnelle de la sûreté maritime dans le contexte d'un comportement respectueux de la loi en mer, de la protection contre les actes hostiles tels que le terrorisme, la piraterie, les conflits géopolitiques et la concurrence, la sûreté maritime met également l'accent sur la protection de l'environnement», explique-t-il.

IAMSP fournit à ses membres les outils, les conseils, la formation et les forums de développement pour atteindre, maintenir et démontrer le statut professionnel requis dans le domaine maritime. Le certificat Acadia sera lié au programme d'accréditation en sûreté maritime offert par IAMSP aux professionnels de l'industrie maritime travaillant dans le monde entier.

Al McDougall, concepteur/instructeur principal chez IAMSP, déclare : «l'Université Acadia a une riche histoire académique, dès ses débuts, en matière d'enseignement de la navigation. Travailler avec Acadia sur cette occasion, rendue possible grâce à la générosité du programme d'Irving Shipbuilding, contribuera à établir et à maintenir une capacité de sécurité maritime qui appartient de droit à cette collectivité. L'Association est à la fois reconnaissante de la possibilité que représente cette initiative et fière d'avoir joué un rôle clé dans sa mise en place».

