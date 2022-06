LS ELECTRIC présente sa solution de courant continu vert en Europe





À l'occasion du salon Hannover Messe 2022, l'entreprise dévoile ses produits stratégiques pour la prochaine génération d'ESS

Cibler l'opportunité du marché mondial avec des solutions de neutralité carbone

SÉOUL, Corée du Sud, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- Du 30 mai au 2 juin, LS ELECTRIC participe au Hannover Messe 2022, l'un des plus grands salons internationaux de technologie industrielle, pour présenter ses toutes nouvelles solutions énergétiques intelligentes basées sur la combinaison des TIC avec des systèmes d'alimentation et d'automatisation à l'échelle mondiale.

Dans le cadre du concept principal de « Solutions énergétiques intégrées pour la neutralité carbone », LS ELECTRIC a élaboré trois thèmes principaux : la neutralité carbone, la transformation numérique et la production intelligente. Pendant la durée du salon, les visiteurs découvriront une variété de produits stratégiques ciblés sur le marché mondial de la neutralité carbone.

Solutions énergétiques intelligentes de nouvelle génération : MCCB (CC 1500 V), relais (CC 1000 V & 1500 V), et ACB (CA 1150 V). En particulier, les solutions à courant continu uniquement (telles que les disjoncteurs à courant continu de 1500 V) devraient attirer l'attention des clients locaux, car la demande de produits électriques à haute capacité augmente en raison de l'expansion du secteur des énergies renouvelables.

Plateforme à chaîne modulaire et évolutive (MSSP) : La MSSP est une plateforme de conversion de puissance de nouvelle génération en courant continu de 1500 V pour le marché mondial des systèmes d'alimentation électrique. La MSSP est appliquée au convertisseur de puissance, un composant principal du PCS, et est modularisée avec une capacité unitaire maximale de 200 kW, et permet un fonctionnement autonome. La MSSP est reconnue comme une plateforme spécialisée pour le marché ESS, où la demande augmente rapidement en Europe et aux États-Unis.

Solution pour la production intelligente de Cheongju : En 2021, l'usine LS ELECTRIC de Cheongju a été sélectionnée comme usine phare par le WEF. Les cas d'utilisation adoptés dans les lignes de production et les systèmes de production réels sont notamment l'inspection des vibrations, la plateforme numérique jumelée, la visite virtuelle de l'usine et la solution d'automatisation.

À propos de LS ELECTRIC : Depuis sa création en juillet 1974, LS ELECTRIC joue un rôle central en tant que leader national des réseaux électriques et des systèmes d'automatisation industrielle en fournissant des produits et des services pour l'alimentation électrique, la protection et l'automatisation industrielle qui permettent d'optimiser l'énergie et les réseaux intelligents.

LS ELECTRIC est à la tête de l'industrie mondiale de l'énergie intelligente en encourageant les activités vertes telles que les réseaux intelligents, les énergies renouvelables et les systèmes de stockage de l'énergie en tant que moteurs clés de la croissance future. En outre, l'entreprise a été classée parmi les 100 sociétés d'innovation mondiales par Clarivate Analytics pour la 10ème année consécutive.

