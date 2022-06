L'AIEQ annonce la nomination de Mme Marie Lapointe comme présidente-directrice générale





MONTRÉAL , le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de l'Association de l'industrie électrique du Québec (AIEQ) est heureux d'annoncer la nomination de Mme Marie Lapointe à titre de présidente-directrice générale. Première femme à la tête de l'AIEQ, elle succède à M. Denis Tremblay, qui a signifié son intention de laisser sa place à la relève, après avoir occupé ce poste depuis 2015.

Mme Lapointe compte sur une vaste expérience acquise dans des postes de direction à titre de cadre sénior au sein de multinationales. Elle est reconnue pour son dynamisme, sa grande capacité de mobiliser les diverses parties prenantes et sa compréhension fine des enjeux stratégiques.

Son cumul d'expériences à titre de présidente-directrice générale de la grappe québécoise de la transformation de l'aluminium, et plus récemment comme directrice générale d'Hydrogène Québec, constitue un atout évident pour son nouveau rôle au sein de l'AIEQ. Elle a su se démarquer par son intégrité, son dynamisme et son sens de l'innovation, dans son rôle de leader d'équipes diversifiées dans des contextes de transformation organisationnelle, autant sur le plan national qu'international. Passionnée par les projets de développement en mode collaboration, elle a démontré des qualités exceptionnelles pour susciter et soutenir des initiatives de croissance.

Mme Lapointe a été sélectionnée à la suite d'un processus rigoureux piloté par le comité de gouvernance et d'éthique de l'AIEQ, et avec le soutien d'une firme spécialisée dans la recherche de cadres supérieurs.

«?Le choix de Marie pour assumer la direction de l'AIEQ a fait rapidement l'unanimité au sein du comité de sélection. Sa candidature d'exception, taillée sur mesure pour le prochain plan stratégique 2022-2026, a été approuvée avec enthousiasme par les membres du CA. Au nom du conseil, je profite de l'occasion pour remercier son prédécesseur, M. Denis Tremblay, pour son engagement et son leadership mobilisateur qui a grandement contribué au repositionnement stratégique de notre association.?»

M. Jérôme Pelletier, président du conseil de l'AIEQ

«?C'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'ai accepté d'assumer le rôle de présidente-directrice générale de l'AIEQ. Cette association-phare est représentative d'une industrie qui est vouée à un très bel avenir, compte tenu des investissements massifs qui seront requis pour innover davantage et soutenir les ambitions du gouvernement du Québec et de nombreuses autres juridictions pour électrifier davantage ces économies. C'est un secteur qui est du côté gagnant de la transition énergétique et dans lequel le Québec dispose déjà d'une réputation enviable au niveau international.?»

Mme Marie Lapointe, présidente-directrice générale de l'AIEQ

À propos de l'AIEQ

Organisme à but non lucratif ayant plus de 100 ans d'existence, l'AIEQ regroupe les divers intervenants de l'industrie électrique québécoise, un acteur économique de premier plan qui emploie 63?000 personnes, contribue aux exportations du Québec à hauteur de 5 milliards annuellement et à 16,9 milliards de dollars au PIB du Québec. L'expertise, le savoir-faire et la capacité d'innover de l'industrie électrique du Québec sont reconnus mondialement.

L'AIEQ favorise le rayonnement, au Québec et à l'international, des entreprises oeuvrant en énergie au Québec. Elle contribue au développement des connaissances en infrastructures de production d'énergies renouvelables à faibles émissions de GES, en transport et distribution d'énergie électrique, de même qu'en gestion efficace de l'énergie, et ce, dans le respect des collectivités.

