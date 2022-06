Permis de chasse spéciaux - Début de la période d'inscription au tirage au sort





QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que la période d'inscription au tirage au sort des permis spéciaux pour la chasse au cerf sans bois et à la femelle orignal adulte est maintenant ouverte. Il est possible de s'inscrire jusqu'au 19 juin 2022, sur le site Web de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) ou par téléphone au 1 800 665-6527.

En 2022, plus de 54 000 permis spéciaux seront délivrés par tirage au sort, soit plus de 47 000 permis pour le cerf de Virginie et plus de 7 000 pour l'orignal.

Le titulaire d'un permis spécial de cerf sans bois peut partager celui-ci avec sa famille immédiate (grands-parents, parents, frères, soeurs, enfants, petits-enfants, conjoint ou conjointe ainsi qu'enfants et petits-enfants d'un conjoint ou conjointe).

Troisième édition de la fin de semaine « Relève à la chasse »

La fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie, instaurée en 2020, aura lieu les 29 et 30 octobre 2022. Ce rendez-vous est spécialement destiné aux jeunes chasseuses et chasseurs certifiés âgés de 12 à 17 ans, aux nouvelles chasseuses et nouveaux chasseurs certifiés en 2021 ainsi qu'aux personnes qui détiennent un numéro d'autorisation pour l'initiation à la chasse.

Dans les nouveautés cette année, soulignons celle qui permet à cette clientèle spécifique de participer au tirage au sort annuel pour obtenir un permis spécial de chasse au cerf sans bois par l'entremise de la nouvelle catégorie Relève. Il sera aussi possible d'utiliser celui-ci pendant n'importe quelle période de chasse, y compris la fin de semaine de la relève. De plus, il n'est plus nécessaire de s'inscrire pour participer à l'activité. Les participantes et participants doivent simplement respecter les conditions qui s'appliquent et les modalités de chasse en vigueur pendant cette période.

Mesures liées à la maladie débilitante chronique des cervidés

Encore cette année, des mesures particulières sont déployées pour contrer la maladie débilitante chronique des cervidés (MDC). Des permis pour la chasse au cerf sans bois seront encore attribués dans la zone de surveillance rehaussée (ZSR) , qui regroupe 17 municipalités des régions des Laurentides et de l'Outaouais. Ces permis spéciaux doivent être utilisés uniquement dans la zone spécifique pour laquelle ils ont été délivrés, soit le territoire de la zone 9 ouest-ZSR ou de la zone10 est-ZSR. Ces permis ne seront donc pas valides dans l'ensemble des zones de chasse 9 ouest et 10 est.

Les permis spéciaux : un outil de gestion des populations

Les permis spéciaux ont pour but de permettre de conserver des populations de cervidés intéressantes pour les chasseurs tout en respectant certains seuils de densité en vue de prévenir les conséquences négatives que peut engendrer une surabondance, par exemple l'augmentation des accidents routiers et les dommages faits aux cultures, aux propriétés et aux habitats naturels.

Pour le cerf de Virginie, le nombre de permis spéciaux, attribués par tirage au sort pour chaque zone de chasse, est déterminé par région à la fin de chaque hiver en tenant compte de différents indicateurs de suivi des populations et de la rigueur de l'hiver précédent.

