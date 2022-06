D'Addario désigne le 6 juin 2022 Journée mondiale du changement de cordes (#WorldStringChangeDay)





FARMINGDALE, État de New York, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- D'Addario, le plus grand fabricant mondial de cordes de guitare, est fier d'annoncer la célébration inaugurale de la Journée mondiale du changement de cordes (#WorldStringChangeDay) le lundi 6 juin 2022.



En tant que leader mondial de l'innovation et de la qualité des cordes de guitare, D'Addario invite les musiciens du monde entier à célébrer le rituel et la récompense de prendre soin de leur instrument avec un jeu de cordes neuves.

« Il n'y a rien de mieux que la sensation et la tonalité de cordes neuves », a déclaré la célèbre guitariste et technicienne brésilienne Lari Basilio. « Cela rend le jeu plus fluide, la tonalité plus dynamique et vous inspire à nouveau ! »

Sur les réseaux sociaux, les joueurs seront encouragés à montrer l'apparence, le jeu et les sons de leur instrument avec des cordes neuves et à plonger dans leurs propres préférences et techniques de changement de cordes.



Tout au long de la semaine précédant la Journée mondiale du changement de cordes (#WorldStringChangeDay), des guitaristes, bassistes, ukulélistes et mandolinistes de la liste d'artistes internationaux de D'Addario, comme Herman Li, Evan Taucher, Lari Basilio, JB Brubaker, Casper Esman, Mark Tremonti et bien d'autres, partageront du contenu autour de l'importance du changement de cordes et de l'entretien de votre instrument.

« Les cordes D'Addario a toujours été mon premier choix », a commenté Michael Kiwanuka, guitariste nommé aux Grammy Awards. « Il y a juste quelque chose à propos d'elles qui rend la sonorité et les sensations de ma guitare telles qu'elles devraient être. C'est la première étape pour obtenir un tonalité parfaite. Avec un jeu de cordes neuves, je suis toujours inspiré de prendre ma guitare et de jouer. »

Dans le cadre de cette nouvelle fête, D'Addario organisera un jeu-concours via les réseaux sociaux, proposant aux joueurs de publier une histoire d'eux en train de changer leurs cordes pour une chance de gagner un jeu de cordes de leur choix.

Les musiciens sont encouragés à publier sur leurs pages de réseaux sociaux en utilisant le hashtag #WorldStringChangeDay afin de participer à la conversation et d'avoir la possibilité de partager leurs publications avec D'Addario & Co.

L'histoire de D'Addario en tant que fabricant de cordes de guitare remonte aux années 1600 à Salle, en Italie. Dans le cadre de son engagement en faveur de l'intégration verticale, D'Addario fabrique plus de 700 000 cordes par jour à Farmingdale, dans l'État de New York, grâce à son propre broyeur de câbles.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez participer, veuillez consulter le site : https://ddar.io/WSCD.PR



D'Addario & Company, Inc.

D'Addario est le plus grand fabricant mondial d'accessoires pour instruments de musique, commercialisés sous plusieurs marques : D'Addario Orchestral, D'Addario Woodwinds, Promark Drumsticks, Evans Drumheads et Puresound Snare Wires. Entreprise familiale dont les racines remontent au XVIIe siècle, D'Addario compte aujourd'hui plus de 1 100 employés dans le monde entier et fabrique 95 % de ses produits aux États-Unis tout en appliquant les principes de fabrication au plus juste de Toyota.Les accessoires musicaux de D'Addario sont distribués dans 120 pays, desservent plus de 3 300 détaillants aux États-Unis, tous les principaux sites de commerce électronique, et constituent le premier choix de musiciens du monde entier tels que Keith Urban, Zac Brown, Brandi Carlile, Dave Matthews, Gary Clark Jr., Chris Thile, Ry Cooder, Joe Satriani, Julia Fischer, Anderson .Paak, Kacey Musgraves et beaucoup d'autres.

La Fondation D'Addario croit au pouvoir de la musique pour libérer la créativité, renforcer la confiance en soi et enrichir l'éducation.D'Addario renforce également son rôle de leader social et environnemental avec des initiatives telles que Playback et PlayPlantPreserve.



Contact auprès des médias - D'Addario & Co, Inc.

Natalie Morrison ([email protected])

https://www.daddario.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94e60972-3b85-46fd-aa13-11bf42c8927d/fr

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 10:00 et diffusé par :