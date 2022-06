La nominée aux IFOY Awards Locus Robotics poursuit sa fructueuse expansion et lance de nouveaux RMA au sein de sa plateforme de robots d'entrepôt intelligents pour une optimisation de bout en bout





La gamme étendue de produits offre une capacité de charge utile augmentée pour répondre aux nouveaux cas d'utilisation, en plus d'une intégration multirobot flexible et coordonnée et un RCI accéléré.

AMSTERDAM, le 1er juin 2022 /CNW/ - Locus Robotics, chef de file des robots mobiles autonomes (RMA) pour les entrepôts et nominée aux IFOY Awards de 2022, a annoncé sa gamme élargie de robots. Ces nouveaux éléments se joignent au robot Locus Origin pour former une famille complète de RMA qui répondent à un large éventail de cas d'utilisation en entrepôt, qu'il soit question de commerce électronique, de ramassage de cartons et palettes jusqu'aux scénarios exigeant des capacités de soulèvement de charges plus larges et lourdes pour répondre à la gamme complète des besoins de transport de produits dans les entrepôts de traitement des commandes et de distribution d'aujourd'hui.

« Les nouveaux LocusBots nous permettent d'aider davantage nos clients à relever d'importants défis en matière de main-d'oeuvre et à atteindre une productivité optimale en utilisant le bon robot pour le travail, a déclaré Rick Faulk, chef de la direction de Locus Robotics. Locus continue d'être un chef de file reconnu dans la mise au point d'une technologie de RMA hautement productive et novatrice, qui répond efficacement aux besoins de nos clients en matière d'optimisation totale des entrepôts tout en offrant une rapidité d'exécution plus avantageuse. »

Les LocusBots sont entièrement intégrés à la plateforme de gestion intelligente multirobots LocusOne pour les entrepôts, qui procure une productivité prévisible, efficace et évolutive et une optimisation des coûts pour tous les mouvements de produits à l'échelle de l'entrepôt. La plateforme centralise et coordonne de façon harmonieuse une flotte dynamique de robots, tout en fournissant des renseignements opérationnels et des rapports détaillés, prospectifs et réalisables pour une gestion et une planification efficaces.

Tous les LocusBots seront intégrés au modèle de tarification tout inclus de « robots en tant que service (RaaS) » de Locus, et pourront être ajoutés aux flux de travail existants et nouveaux, ce qui permettra de développer les activités de façon dynamique et de les adapter aux demandes changeantes du marché.

« La gamme étendue de produits renforce la position de Locus en tant que leader international du secteur des RMA pour l'automatisation et la numérisation des entrepôts, de la distribution et des centres de traitement des commandes », a déclaré Denis Niezgoda, vice-président, Europe. « Alors que les opérateurs s'efforcent de répondre au volume croissant de commandes, que des pénuries de main-d'oeuvre surviennent et que les attentes des consommateurs augmentent, les RMA de Locus sont en mesure de fournir le bon outil pour le travail afin de répondre aux demandes actuelles et futures du marché. »

À propos de Locus Robotics

La solution révolutionnaire multirobots de Locus Robotics intègre des robots mobiles autonomes puissants et intelligents, qui fonctionnent en collaboration avec la main-d'oeuvre humaine afin de doubler, voire de tripler la productivité de manutention des pièces avec moins de personnel que dans les organisations de manutention traditionnelles. Cette solution primée aide les détaillants, les exploitants de services logistiques tiers et les entrepôts spécialisés à satisfaire et à dépasser efficacement les exigences de plus en plus complexes et exigeantes des environnements de traitement des commandes, en s'intégrant facilement aux infrastructures d'entrepôt existantes et aux nouvelles constructions sans perturber les flux de travail. Avec ses bureaux à Wilmington, Massachusetts, aux États-Unis et à Amsterdam, Locus Robotics figure sur la liste du Inc. 500. Pour en savoir plus, consultez le site www.locusrobotics.com.

