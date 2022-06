LE GODAWAN, LE SINGLE MALT ARTISANAL INDIEN, PREND SON ENVOL À DUBAÏ





Diageo India lance le Godawan, son whisky single malt artisanal, sur les marchés internationaux

BENGALURU, Inde, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- Après le lancement réussi du Godawan à Jaipur, en Inde, la société Diageo India s'apprête à présenter la tradition et la culture du Rajasthan au monde entier en proposant ce single malt exceptionnel sur différents marchés dans le monde.

Après la présentation du concept de luxe engagé du Godawan lors du 75e Festival de Cannes 2022, l'« esprit du désert » fait à présent son chemin vers une autre destination désertique emblématique : Dubaï.

Le Godawan est fabriqué dans le Rajasthan, dont il s'inspire. De plus, ce whisky est entièrement fidèle à l'esprit de cet État qui prône la « beauté de la rareté » et la durabilité. Cet alcool rend hommage à la philosophie de son peuple, connu pour ses compétences en matière de préservation et de conservation, et pour sa capacité à créer des objets exceptionnels et éblouissants à partir du peu que la nature lui offre.

La chaleur de plus de 38 °C (100 °F) combinée à l'orge 6 rangs, qui nécessite moins d'eau, contribue à créer un whisky d'une incroyable profondeur, au caractère riche et complexe. En raison de l'aridité, la « part des anges » est plus élevée que la moyenne dans le Godawan. Ainsi, le goût du whisky est incroyable puissant, et cela est davantage renforcée par la finition dans des fûts spéciaux renfermant des plantes indiennes.

Avec le Godawan, l'Inde devient le paradis des single malts de qualité sur la carte du monde et établit une nouvelle référence pour le luxe indien durable et conscient avec ce lancement à Dubaï.

« Chez Diageo India, nous mettons les consommateurs, la culture et la communauté au coeur de notre innovation. Godawan aidera le monde et ses consommateurs à découvrir un aspect de la culture indienne resté jusqu'alors inconnu, mais qui est riche et significatif. Ce single malt est représentatif de ce qu'est le luxe indien moderne, durable et conscient, et le lancement à Dubaï est l'étape idéale pour faire connaître cette histoire au reste du monde. Godawan n'est pas seulement riche de son histoire, mais aussi de ses saveurs particulières. Avec ce lancement, je crois sincèrement que Diageo India a établi une nouvelle norme pour les single malts provenant d'Inde », explique Hina Nagarajan, PDG de Diageo India.

Le whisky Godawan est l'incarnation de l'engagement de Diageo India en faveur de la conservation de la grande outarde indienne, d'où il tire son nom. Comme il ne reste que quelques outardes indiennes dans le monde, chaque bouteille produite par la société contribuera à la conservation de cet oiseau majestueux. En faisant voyager l'histoire unique du whisky Godawan jusqu'aux déserts de Dubaï, l'objectif est d'établir une nouvelle norme de luxe accessible et utile en proposant des spiritueux indiens artisanaux à l'échelle internationale.

