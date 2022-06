Une invitation spéciale pour une expérience hors du commun - Le Centre des sciences de Montréal va tenter d'établir un GUINNESS WORLD RECORDS®





En bref

500 visiteurs sont invités à La plus grande leçon de slime au monde!

Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun en participant à une tentative officielle de GUINNESS WORLD RECORDS®.

La tentative officielle aura lieu le dimanche 19 juin à 14h00, directement au Centre des sciences de Montréal.

Toute la famille est invitée, mais les places sont limitées. Achetez vos billets en ligne dès maintenant.

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Tenter d'établir un GUINNESS WORLD RECORDS® est une expérience hors du commun et extrêmement rigoureuse! Avec le Centre des sciences de Montréal et sa nouvelle exposition temporaire La science derrière les records du monde, vous avez maintenant l'occasion de participer à une tentative officielle pour établir un record en ayant une tonne de plaisir!

Le Centre des sciences de Montréal invite 500 personnes à participer à La plus grande leçon de slime au monde! Cet événement se tiendra le 19 juin prochain à 14h00, directement au Centre des sciences, situé au Vieux-Port de Montréal.

La tentative sera animée par le chimiste chouchou des enfants, Yannick Bergeron, et est réalisée en partenariat avec le Département de génie chimique de Polytechnique Montréal.

Non seulement le plaisir sera au rendez-vous, mais en plus les participants pourront comprendre la science derrière la slime!

Qu'est-ce qu'une réaction chimique?

Pourquoi la slime est-elle si visqueuse?

Quels ingrédients peuvent servir à faire de la slime spéciale?

En plus, tous les participants feront deux recettes de slime à partir d'ingrédients de qualité supérieure et repartiront à la maison avec celles-ci!

Quelques règles importantes à suivre pour réussir ce record

Afin de réussir cette tentative officielle de GUINNESS WORLD RECORDS®, il sera important de suivre certaines règles et de s'engager à les respecter.

Se présenter à 13 h 30. Avoir au moins 6 ans (les participants doivent pouvoir comprendre le contenu de la leçon). Être accompagné d'un adulte pour les 12 ans et moins. Les adultes devront eux aussi fabriquer leurs slimes. Rester toute la durée de la leçon (90 minutes) qui aura lieu de 14 h à 15 h 30. Demeurer bien assis à sa place. Avoir son billet en main, car les places sont limitées. Les billets sont en vente sur le site web du Centre des sciences de Montréal. Écouter le professeur, Yannick Bergeron . Préparer deux recettes de slime. Avoir beaucoup de plaisir et de fierté!

Les participants doivent accepter d'être filmés et photographiés. Il s'agit d'une procédure obligatoire pour valider et obtenir l'authentification de Guinness World Records.

Vos billets vous donnent accès au Centre des sciences de Montréal pour toute la journée du 19 juin, incluant la nouvelle exposition La science derrière les records du monde.

Nouvelle exposition : La science derrière les records du monde

Pour la toute première fois au Québec, découvrez la science cachée derrière les Guinness World Records® avec cette toute nouvelle exposition! Percez les secrets derrière chaque prouesse, écoutez les témoignages des vainqueurs et tentez d'établir de nouveaux Guinness World Records®. Défiez vos amis, votre famille ou mesurez-vous aux autres visiteurs jusqu'au 5 septembre 2022! Cette exposition temporaire est une production de Science North, réalisée en partenariat avec Guinness World Records et Ripley Entertainment.

Au-delà des limites humaines fait aussi son arrivée au Centre des sciences de Montréal et permet aux visiteurs de découvrir le monde passionnant des sports extrêmes. Cette deuxième exposition met les visiteurs au défi de sauter, voler, plonger et grimper tout en explorant certaines des activités les plus risquées au monde. Plongez dans les défis auxquels ces athlètes passionnés sont confrontés et repartez inspirés pour repousser vos limites personnelles!

En plus ces deux expositions offertes durant la saison estivale, le Centre des sciences offre aussi quatre expositions permanentes et deux films au cinéma IMAX®TELUS. C'est l'occasion parfaite pour découvrir la science en s'amusant avec toute la famille!

