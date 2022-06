LANCEMENT DE COVATION BIOMATERIALS : FOURNIR DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS INNOVANTS ET HAUTE PERFORMANCE À GRANDE ÉCHELLE





NEWARK, Delaware, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- Covation Biomaterials, une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les solutions biosourcées, opérera désormais comme une entreprise indépendante suite à l'acquisition de DuPont Biomaterials par le groupe Huafon.

Covation Biomaterials, qui peut s'enorgueillir de décennies d'expertise scientifique et d'ingénierie de pointe ainsi que de nouveaux investissements et capacités de fabrication, crée les matériaux de base durables permettant à ses clients de fabriquer des produits biosourcés innovants et haute performance accessibles dans le monde entier.

« En tant que fournisseur de solutions de matériaux biosourcés, nous sommes une porte d'entrée importante vers une économie plus circulaire. Les chaînes d'approvisionnement durables doivent commencer par des matériaux durables et les procédés scientifiques que nous utilisons permettent à nos clients de mettre fin à leur dépendance excessive vis-à-vis du pétrole », déclare Michael Saltzberg, P-DG de Covation Biomaterials.

« En collaborant avec des partenaires de la chaîne de valeur et des marques avant-gardistes du monde entier, nous continuerons à repousser les limites de l'innovation et du développement durable pour fournir des biomatériaux de haute performance à grande échelle. Nous sommes ravis de rejoindre le groupe Huafon, une entreprise de matériaux prospère qui occupe une position unique pour élargir la portée de nos produits actuels et nous aider à accélérer l'introduction de nouvelles offres et technologies sur le marché », affirme Michael.

Covation Biomaterials améliore les performances des produits, protège l'environnement et collabore afin que la passion puisse se muer en progrès. Ensemble, Covation Biomaterials et ses clients trouvent de nouvelles façons d'exploiter la science et l'ingénierie pour répondre à la demande mondiale croissante de matériaux durables, à présent et à l'avenir. La nouvelle société s'appuie sur un héritage de plusieurs dizaines d'années et une gamme de produits à succès actuellement disponibles sur le marché, notamment :

Sorona ® , un polymère partiellement biosourcé qui répond à la demande mondiale de moquettes et de tissus d'origine durable, faisant le lien entre considérations personnelles et considérations sociétales à un moment décisif de la gestion éco-responsable de notre environnement. Sorona ® est idéal pour créer des vêtements esthétiques et performants et des moquettes douces et durables ;

, un polymère partiellement biosourcé qui répond à la demande mondiale de moquettes et de tissus d'origine durable, faisant le lien entre considérations personnelles et considérations sociétales à un moment décisif de la gestion éco-responsable de notre environnement. Sorona est idéal pour créer des vêtements esthétiques et performants et des moquettes douces et durables ; Susterra ® , un matériau de base haute performance, 100 % végétal, qui réduit le besoin de composants dérivés du pétrole tout en améliorant les caractéristiques du produit final. Ses applications vont des chaussures et des vêtements de plein air aux revêtements, encres et fluides fonctionnels ;

, un matériau de base haute performance, 100 % végétal, qui réduit le besoin de composants dérivés du pétrole tout en améliorant les caractéristiques du produit final. Ses applications vont des chaussures et des vêtements de plein air aux revêtements, encres et fluides fonctionnels ; Zemea®, un matériau végétal et biodégradable qui permet aux marques d'atteindre leurs objectifs de développement durable sans compromettre la qualité ou la performance. Disponible en différentes formulations, Zemea® répond à des normes exigeantes sur divers marchés à grands volumes allant de l'hygiène personnelle et des soins à domicile aux produits pharmaceutiques, en passant par l'industrie alimentaire.

Covation Biomaterials dispose d'un vaste portefeuille de solutions biologiques prometteuses qu'elle mettra sur le marché.

« Nous admirons depuis longtemps le travail de cette équipe de scientifiques et de concepteurs de biomatériaux, qui met au point des matériaux durables de pointe et disponibles à grande échelle », déclare Feifeng You, vice-président du groupe Huafon et président du conseil d'administration de Covation.

« L'arrivée de Covation Biomaterials au sein du groupe Huafon permettra de proposer des matériaux biosourcés à une clientèle internationale encore plus importante et de mettre le secteur des matériaux sur la voie d'un avenir durable. Nous sommes ravis de l'avenir brillant qui attend cette entreprise », affirme Feifeng.

À propos de Covation Biomaterials

Fondée en 2022 à Newark, dans le Delaware, Covation Biomaterials est une entreprise d'innovation mondiale de premier plan qui propose un portefeuille de solutions durables et de haute performance. La société s'appuie sur le riche héritage de DuPont en matière d'innovation scientifique révolutionnaire et continue de fournir des solutions novatrices à grande échelle dans de nombreux secteurs, notamment l'habillement, les moquettes, les cosmétiques, l'alimentation et le conditionnement. Par le biais de gammes de produits telles que Sorona®, Susterra® et Zemea®, Covation Biomaterials remplit sa mission consistant à fournir les matériaux de base durables qui permettront aux clients de proposer des produits biosourcés accessibles à tous.

À propos du groupe Huafon

Fondé en 1991, le groupe Huafon, dont le siège social est à Ruian, en Chine, innove pour fournir de nouvelles solutions de matériaux à l'échelle mondiale dans plusieurs industries en promouvant le développement durable, la sécurité, la technologie et la qualité. Le groupe Huafon est l'un des plus grands fabricants de matériaux en polyuréthane (PU) au monde, avec un large portefeuille de produits en acide adipique, polyols de polyester, filaments de spandex, matériaux en microfibres, TPU, polyamide, etc. En 2021, Huafon Group comptait plus de 14 000 employés et détenait de nombreuses filiales à travers le monde dans les secteurs de la chimie, des métaux, de la finance, de la logistique, des technologies de l'information et du commerce.

Covation, Covation Biomaterials, Sorona®, Susterra® et Zemea®, sont des marques commerciales de Covation Biomaterials LLC ou de ses sociétés affiliées. Pour plus d'informations sur Covation Biomaterials, veuillez consulter le site CovationBio.com et nous suivre sur LinkedIn.

Huafon est une marque commerciale du goupe Huafon. Co., Ltd. ou de ses sociétés affiliées. Pour plus d'informations sur le groupe Huafon, veuillez consulter le site Huafeng.com.

