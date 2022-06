Le groupe DAMAC basé aux Émirats arabes unis acquiert la marque de joaillerie de luxe suisse de GRISOGONO





- Le groupe DAMAC va renforcer le réseau de distribution mondial du joaillier et son développement

- Le Safa One de GRISOGONO de DAMAC est le premier projet immobilier d'envergure lancé depuis l'acquisition

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe DAMAC basé à Dubaï a acheté la célèbre marque de bijoux suisse de GRISOGONO. La marque, qui a déposé le bilan début 2020, a été repérée par Hussain Sajwani, fondateur et président du groupe DAMAC, qui a remporté l'appel d'offres parmi plusieurs autres candidats à l'acquisition.

Principalement connue pour son collier « Creation I », qui contenait le plus gros diamant sans défaut D au monde et qui a atteint la somme astronomique de 33,7 millions de dollars lors d'une vente aux enchères en 2017, de GRISOGONO est synonyme de glamour. Le joaillier a paré de nombreuses célébrités sur le tapis rouge, notamment l'actrice hollywoodienne Natalie Portman et la mannequin Naomi Campbell.

« Compte tenu de nos ambitions de développer notre activité dans le domaine du luxe et de la mode haut de gamme, l'appel d'offres pour de GRISOGONO nous a semblé naturel. Il s'agit d'une marque relativement jeune, mais bien établie, qui possède un immense potentiel à découvrir et exploiter. Je suis convaincu qu'avec l'expertise et le savoir-faire de DAMAC, nous serons en mesure d'amener la marque à un succès justifié, en renforçant son développement et son réseau mondial », déclare Sajwani.

Une entreprise de luxe

Basée à Genève, en Suisse, de GRISOGONO a été créée en 1993 par Fawaz Gruosi. Au cours des 30 dernières années, la marque a acquis une réputation grâce à l'utilisation de diamants noirs.

Peu après l'acquisition de la marque suisse, le groupe DAMAC a annoncé le lancement d'un projet jumeau dont le design s'inspire du célèbre « Creation I ». Définissant « la nature du luxe », le projet donnera vie au chef-d'oeuvre créé par le fondateur, Grousi.

Safa One de de GRISOGONO comprendra des attractions exclusives telles que des cascades, des jardins suspendus et une plage artificielle au niveau du podium, ainsi que des éléments tropicaux répartis autour des tours. Les intérieurs feront écho au style caractéristique de de GRISOGONO et à l'essence de l'émeraude dans les espaces privés et publics, tout en renforçant l'aspect luxueux omniprésent de la marque.

Le projet comprendra deux tours luxueuses, ainsi que les étages ultra luxueux « Prestige Collection ».

Planifier l'avenir

Le groupe DAMAC étend son portefeuille en acquérant des actifs de luxe en difficulté afin de les convertir en investissements rentables. Cette acquisition intervient peu de temps après que le milliardaire basé à Dubaï ait acheté la maison de mode italienne Roberto Cavalli fin 2019 et, plus récemment, après qu'il ait remporté l'appel d'offres de 120 millions de dollars pour acquérir un terrain dans le quartier huppé de Surfside à Miami, où le promoteur prévoit un projet de condominium CAVALLI ultra luxueux.

Ces acquisitions s'inscrivent dans la démarche du groupe visant à étendre ses empreintes mondiales dans différents secteurs et zones géographiques. Actuellement, le portefeuille de la marque couvre la mode haut de gamme, l'immobilier de luxe, l'hôtellerie et les centres de données, entre autres, avec une présence en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1829319/Hussain_Sajwani_DAMAC_Properties.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1829298/Creation_1_A.jpg

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 08:55 et diffusé par :