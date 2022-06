Raymond James nomme Scott Hudson au poste de chef de la gestion de patrimoine au Canada





TORONTO, le 1er juin 2022 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne du courtier en valeurs mobilières nord-américain Raymond James Financial, Inc., annonce qu'à partir du 1er juin 2022 Scott Hudson occupera le poste de vice-président directeur, chef de la gestion de patrimoine, Groupe gestion privée.

« Alors que nous continuons de renforcer la réussite de nos activités de gestion de patrimoine au pays, l'une de nos importantes priorités est de réunir les meilleurs partenaires possible pour occuper les fonctions de dirigeants afin de soutenir nos conseillers(-ères) et leur équipe », affirme Jamie Coulter, chef de la direction, Raymond James Ltée. « L'excellente aptitude de Scott à bâtir des relations avec les conseillers(-ères) et les collègues, ainsi que sa capacité à trouver des solutions pour améliorer l'efficacité et les services de soutien, font de lui la personne idéale pour faire passer nos activités de gestion de patrimoine à un nouveau niveau d'excellence. »

Scott a démarré sa carrière en tant que conseiller en placement et a occupé des postes variés de direction en gestion de patrimoine au sein d'un certain nombre de firmes de services financiers situées au pays. En plus d'être titulaire d'un diplôme en économie de l'Université de Toronto, il a aussi acquis des compétences en leadership en suivant des programmes de la Wharton School of Business et de l'Ivey School of Business.

« Depuis que je me suis joint à la firme en juin 2020 et malgré les défis posés, j'ai été très impressionné par la façon dont les conseillers(-ères) chez Raymond James continuent de garder le contact et de bâtir des relations avec leurs clients, actuels et potentiels, et leurs centres d'influence », déclare M. Hudson. « Je suis enthousiaste face à la trajectoire de croissance future de la firme au pays et je suis fier d'être en partenariat avec nos conseillers(-ères) qui intensifient leurs activités d'affaires respectives et approfondissent la relation avec leurs clients. »

À propos de Raymond James

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc., une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Raymond James est fondée sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 730 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James Financial, Inc. et ses filiales gèrent plus de 1 260 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion.

Notre firme compte aussi plus de 65 analystes en recherche couvrant environ 1 195 sociétés au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Au Canada, Raymond James Ltée répond aux besoins des marchés financiers des entreprises et des clients institutionnels canadiens et supervise plus de 70,1 milliards de dollars d'actifs de clients au nom d'investisseurs individuels et de leur famille, grâce à son réseau de 490 conseillers en placement travaillant dans 150 emplacements situés partout au pays. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web : http://www.raymondjames.ca/fr-ca.

