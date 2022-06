La prospérité et le bien-être des autochtones sont essentiels pour l'avenir du Canada





BURLINGTON, Ontario, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour célébrer le Mois national de l'histoire autochtone et pour encourager les efforts de réconciliation, Sodexo Canada publie un rapport complet qui décrit ses nombreuses initiatives qui contribuent à la prospérité et à la qualité de vie des autochtones.



Intitulé La réconciliation économique par la prospérité autochtone, le rapport s'appuie sur les engagements mondiaux de Sodexo en faveur du développement durable, de la diversité et de l'inclusion, ainsi que de la lutte contre la faim.

L'entreprise, qui emploie environ 10?000 personnes dans ses activités de restauration et de gestion d'installations au Canada, fonde ses engagements en matière de relations avec les autochtones sur quatre piliers :

Leadership dans la sensibilisation et le respect de l'importance sociétale et économique de l'histoire et de la culture autochtone;

Recrutement d'autochtones (6,5 % de la main-d'oeuvre totale de l'entreprise est composés d'autochtones et 44 % du segment Énergie et ressources de l'organisation sont composés d'autochtones locaux);

Contribution à la force économique, à la durabilité et à la qualité de vie des communautés autochtones, et;

Contribution à la croissance et au développement des fournisseurs autochtones par le biais de contrats d'approvisionnement avec droit de premier refus, de la formation professionnelle et du partage d'expérience et de technologie.

Sodexo Canada est actuellement engagée dans une quarantaine de partenariats avec des communautés et des nations autochtones à travers le Canada et travaille avec plus de 100 fournisseurs détenus et exploités par des autochtones. L'expérience de l'entreprise montre que les partenariats et les relations d'affaires avec les autochtones fonctionnent mieux lorsqu'ils sont fondés sur le respect, la reconnaissance, le partage des revenus et la représentation.

Le rapport décrit :

Un programme de formation en ligne pour les employés sur l'histoire et la culture des autochtones, une première dans l'industrie, pour aider à créer un lieu de travail plus inclusif. Développé en collaboration avec Reconciliation Education et l'Université des Premières Nations du Canada, ce cours est obligatoire pour tous les employés salariés.



Le rôle joué par le groupe interne du réseau des employés du Conseil pour des personnes autochtones (CPA) de l'entreprise pour promouvoir et célébrer les peuples, les cultures et les valeurs autochtones. Aujourd'hui, le réseau compte 30 sections et plus de 175 ambassadeurs à travers le Canada. Chaque section contribue à promouvoir et à faire connaître l'histoire et la culture autochtone à l'échelle locale et mène des projets de sensibilisation pour établir et renforcer les relations avec les partenaires inuits, métis et des Premières nations de l'entreprise et les employés issus de communautés autochtones.



La pratique d'encourager les employés autochtones à partager ce que signifie pour eux le fait d'être autochtone sur les plateformes de médias sociaux de l'entreprise, afin de donner aux équipes sur le lieu de travail un aperçu unique de leurs perspectives, de leurs cultures et de leurs expériences.

Des formations spécialisées sur site et des possibilités de certification pour les employés autochtones. Il s'agit notamment du programme de certification des chefs Sceau Rouge, dédié à aider les chefs de Sodexo en région éloignée et issus de différentes communautés autochtones à acquérir de nouvelles compétences culinaires et à faire progresser leur carrière; du programme de formation des leaders Fitness et du programme de formation des superviseurs Buildforce. Depuis leur lancement en 2018, plus de 75 employés ont été diplômés de ces programmes.

Des pratiques qui visent à garantir la sécurité des femmes autochtones et non autochtones qui travaillent en région éloignée pour l'entreprise. Il s'agit notamment de groupes de travail sur la sécurité, de lieux de rencontre hebdomadaires où les femmes peuvent échanger ou chercher du soutien, des enquêtes, d'une matrice de sécurité, d'une politique de dortoirs réservés aux femmes, ainsi que des alarmes et des boutons de panique pour tout risque potentiel de sécurité.

Des partenariats pour le développement durable et la qualité de vie pour faire progresser les communautés autochtones. Il s'agit par exemple de programmes de reboisement des terres autochtones, de protection de la qualité de l'eau et de lutte contre la faim, en particulier chez les enfants et les jeunes. Les partenariats communautaires prévoient souvent aussi des aides financières pour améliorer les infrastructures, des programmes de mentorat et des formations professionnelles pour créer des perspectives d'emploi durables.



«?Avec ce rapport, nous rendons hommage aux efforts remarquables des employés de Sodexo, autochtones et non autochtones, et de nos partenaires autochtones externes au cours de deux décennies pour aider à rendre possible l'objectif ambitieux d'une réconciliation significative?», déclare Suzanne Bergeron, présidente de Sodexo Canada. «?Nous sommes convaincus que ce rapport contribuera à inspirer les sociétés, les petites et moyennes entreprises et les citoyens canadiens de tous les horizons à se joindre au cheminement vers la réconciliation et à contribuer à façonner le chemin vers un avenir meilleur.?»

Chiffres clés

10 000 employés

Lauréat du prix 2021 de l'employeur le plus vert du Canada

Lauréat du prix 2021 du meilleur employeur canadien en matière de diversité et d'inclusion

1 million de consommateurs servis chaque jour

