/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard feront une annonce importante concernant Internet haute vitesse/





OTTAWA, ON, le 31 mai 2022 /CNW/ - La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre de la Croissance économique, du Tourisme et de la Culture de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Matthew MacKay, annonceront un investissement destiné à améliorer l'accès à Internet haute vitesse à l'Île-du-Prince-Édouard. Les ministres répondront ensuite aux questions des médias.

Date : Le jeudi 2 juin 2022



Heure : 9 h 30 (heure de l'Atlantique)



Lieu : Centre communautaire Brackley Commons 14 Union Road Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à la téléconférence sont invités à communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour obtenir le numéro à composer.

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA; Facebook : @innovationcanadienne; Instagram : @innovationcdn; et LinkedIn

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 08:30 et diffusé par :