La Sun Life conclut l'acquisition de DentaQuest





BOSTON et WELLESLEY, Mass., TORONTO, le 1er juin 2022 /CNW/ - la Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF), par l'entremise de son organisation américaine, a annoncé aujourd'hui avoir conclu l'acquisition de DentaQuest, le deuxième plus important fournisseur de garanties de frais dentaires aux États-Unis pour le nombre de participants. La Sun Life a fait l'acquisition de DentaQuest auprès du CareQuest Institute for Oral Health, organisme sans but lucratif établi aux États-Unis, et de l'actionnaire minoritaire Centerbridge Partners, L.P., société de gestion de placements privés.

DentaQuest, fondée en 2001 et dont le siège social est à Boston, compte plus de 33 millions de participants dans 36 États, et plus de 2 400 employés. DentaQuest fait maintenant partie de l'organisation américaine de la Sun Life, qui offre des garanties de frais dentaires pour les régimes d'avantages sociaux d'employeurs et dispose d'un vaste réseau national de partenaires commerciaux pour les soins dentaires. En plus des garanties de frais dentaires, la Sun Life États-Unis propose un large éventail de produits d'assurance collective, comme l'assurance-invalidité, la gestion des absences, l'assurance-vie, l'assurance dentaire, la couverture des frais d'optique et les garanties facultatives, ainsi que des services d'assurance-maladie en excédent de pertes et d'orientation dans le système de santé.

La conclusion de l'acquisition devrait porter à plus de 7 milliards de dollars américains le total des revenus annuels de la Sun Life États-Unis liés aux garanties. La transaction fait progresser la stratégie de la Sun Life États-Unis visant à être un chef de file de la santé et des avantages sociaux.

DentaQuest est le plus important fournisseur de garanties de frais dentaires au titre du régime Medicaid aux États-Unis. Ses activités liées aux régimes de type Medicare Advantage, ses activités commerciales et ses activités de négociation liées à l'Affordable Care Act des États-Unis sont en pleine expansion. DentaQuest positionne la Sun Life comme un chef de file du secteur des garanties de frais dentaires pour les programmes publics aux États-Unis.

Les diapositives relatives à l'annonce de l'acquisition en octobre 2021 sont accessibles au sunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,35 billion de dollars canadiens. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

À propos de la Sun Life États-Unis

Aux États-Unis, la Sun Life est l'un des plus importants fournisseurs de garanties collectives et compte comme clientes des entreprises de petite, moyenne et grande taille partout au pays. Les assurances vie, dentaire, invalidité et maladie en excédent de perte, ainsi que la gestion des absences, la couverture des frais d'optique, les garanties facultatives et l'orientation dans le système de santé font notamment partie du vaste portefeuille de produits et services d'assurance qu'offre la Sun Life aux États-Unis. La Sun Life et ses sociétés affiliées emploient environ 7 800 personnes dans son secteur américain de la gestion d'actifs. La Sun Life Assurance Company of Canada (à Wellesley Hills, au Massachusetts) se charge d'établir les contrats d'assurance collective, sauf à New York, où ils sont établis par la Sun Life and Health Insurance Company (U.S.) située à Lansing, au Michigan. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com/us .

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Sun Life présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent notamment les énoncés portant sur l'augmentation du total des revenus annuels de la Sun Life États-Unis liés aux garanties. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs, et non de faits passés, et ils pourraient changer, particulièrement en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement et qui évolue, ainsi que de son incidence sur l'économie mondiale et de ses répercussions incertaines sur nos activités. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Les renseignements concernant les énoncés prospectifs et les facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur la Compagnie sont établis dans notre rapport de gestion pour la période close le 31 mars 2022, ainsi que dans les autres documents réglementaires annuels et intermédiaires de la Financière Sun Life inc. déposés auprès des organismes canadiens et américains de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers, qui sont accessibles sur sedar.com et sec.gov, respectivement.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ses énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

Renseignements pour les médias et les investisseurs (Sun Life) :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, Rayonnement, Bureau du Président, Québec

438-341-3884

[email protected]





Yaniv Bitton

Vice-président, chef des relations avec les investisseurs et des marchés financiers

416-979-6496

[email protected]





Renseignements pour les médias

(DentaQuest) : Renseignements pour les médias

(CareQuest Institute for Oral Health) : Fred Menko Kristin LaRoche 615-308-7414 857-275-5038 [email protected] [email protected]



Rejoignez le réseau de la Sun Life États-Unis

https://www.facebook.com/SLFUnitedStates/

https://www.linkedin.com/company/sun-life-financial/

https://twitter.com/SunLifeUS

SOURCE Financière Sun Life inc.

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 08:28 et diffusé par :