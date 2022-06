LifeWorks publie le Rapport 2021 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance





LifeWorks, important fournisseur de solutions de mieux-être global virtuelles et présentielles, a publié aujourd'hui son Rapport 2021 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce rapport décrit de manière transparente les activités de la société liées à ces enjeux et fournit un aperçu de ses performances au moyen d'indicateurs clés.

Faits saillants des réalisations relatives aux enjeux ESG en 2021

Enjeux de gouvernance : Les membres du conseil d'administration jouissent d'une indépendance totale, à l'exception du chef de la direction. Trente-trois pour cent des membres du conseil d'administration sont des femmes, ce qui est au?delà de l'objectif établi par LifeWorks et le Club des 30 %. Nous avons lancé un code de conduite des fournisseurs afin d'intégrer les attentes de LifeWorks et les exigences de diligence raisonnable envers ses fournisseurs.

Enjeux sociaux : LifeWorks exploite ses données afin d'adopter une approche pragmatique pour mesurer la santé mentale au travail en lien avec les enjeux ESG. Les femmes représentent 30 pour cent de l'équipe de direction. Nous continuons à démontrer notre engagement en faveur de la diversité, de l'équité, de l'inclusion et de l'appartenance en tant qu'employeur et par le biais des services que nous fournissons. La ligne d'écoute téléphonique de la société a été mise en service 16 fois afin de fournir un soutien gratuit à la suite d'événements traumatisants.

Enjeux environnementaux : Nous nous sommes engagés à suivre les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques en 2024. Trente-quatre pour cent des employés travaillent dans des bâtiments verts. Quarante-huit pour cent des déchets ont été détournés des sites d'enfouissement grâce au recyclage.



Le « M » caché dans ESG

Tout au long de la pandémie, la santé mentale au travail est demeurée désastreuse, ce qui a permis de prendre plus rapidement conscience du « M » caché (pour santé mentale) dans les enjeux ESG en tant que risque pour les entreprises. Le Rapport sur les enjeux ESG de LifeWorks met en lumière les solutions de la société et les effets positifs qu'elles ont sur la santé mentale de ses clients partout dans le monde. Cela inclut la collaboration avec des organisations comme One Mind at Work pour assurer l'entraide entre les entreprises et les professionnels de la recherche dans le but de faire progresser la santé mentale dans les enjeux ESG, ainsi que la publication mensuelle de l'Indice de santé mentaleMC et du nouvel Indice de stratégies en milieu de travail parmi les ressources pouvant aider les organisations et les personnes à mieux comprendre leurs besoins en matière de santé mentale.

Commentaires de Stephen Liptrap, président et chef de la direction

« Aujourd'hui plus que jamais, la santé mentale et le mieux-être des employés sont reconnus comme étant aussi importants pour les entreprises que le développement durable, les collectivités et la gouvernance d'entreprise. Ce rapport montre à nos actionnaires que nous restons engagés à l'égard de chaque aspect des enjeux ESG. Cet engagement se reflète dans nos activités et dans le soutien que nous apportons à nos clients par le biais de mesures et de services axés sur les enjeux ESG en matière de santé mentale et d'inclusion en milieu de travail. Nous avons pour mission de veiller au mieux-être des gens et de contribuer au succès des entreprises. Je suis impatient de poursuivre sur cette lancée dans l'année à venir et au-delà. »

À propos de LifeWorks

LifeWorks est un chef de file mondial en solutions virtuelles et présentielles qui favorisent le mieux-être global des gens. Nous offrons un continuum de soins personnalisé pour aider nos clients à veiller au mieux-être de leurs employés et, ainsi, à contribuer au succès de leur entreprise.

