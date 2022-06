Vidéotron Affaires s'associe à EMnify pour accélérer le déploiement des objets connectés





MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Vidéotron Affaires et l'entreprise EMnify, reconnue mondialement pour sa plateforme révolutionnaire de gestion de services de connectivité, allient leurs forces pour rendre les organisations québécoises plus autonomes dans le déploiement des objets connectés. Ce partenariat de longue durée ouvre également les portes de 195 pays aux entreprises d'ici qui souhaitent exporter leurs solutions « IoT » partout dans le monde.

« Vidéotron Affaires entretient depuis toujours une relation de proximité avec les entreprises, les villes et les MRC du Québec. Nous avons un désir constant de leur offrir la meilleure technologie qui soit pour optimiser leurs opérations ici comme à l'international. Ce partenariat avec EMnify nous permet de nous investir encore davantage dans la transformation numérique de nos organisations et dans la voie d'avenir que sont les objets connectés », a affirmé Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Vidéotron.

« Les besoins technologiques des entreprises et des organisations publiques sont de plus en plus grands et diversifiés. Vidéotron Affaires est fière d'y répondre une fois de plus avec une offre en IoT qui combine les forces de nos équipes, de nos réseaux et de notre partenaire EMnify. Nous sommes désormais en mesure d'offrir la connectivité, le contrôle, l'autonomie, ainsi que les déploiements simplifiés et transparents que nos clients requièrent », a mentionné France-Éliane Nolet, vice-présidente Revenus et Stratégie d'affaires chez Vidéotron.

Les objets connectés simplifiés

Vidéotron Affaires et EMnify solutionnent ensemble plusieurs des principaux enjeux liés au déploiement d'objets connectés, soit la gestion des nombreuses cartes SIM, la sécurité des connexions, l'intégration ultra-rapide aux applications IoT et l'interface utilisateur simple et efficace dont ces objets ont besoin. Par exemple, une entreprise qui distribue des capteurs connectés à des clients de partout dans le monde pourra maintenant réaliser elle-même la mise à jour de milliers d'appareils en simultané et à distance à l'aide des cartes SIM intelligentes développées avec EMnify.

Cette solution s'applique à tout type d'objet connecté, qu'il s'agisse d'éclairage urbain, de capteurs qui mesurent le niveau des cours d'eau, de bornes de stationnement intelligentes, de systèmes de surveillance, d'outils de gestion des matières résiduelle ou de gestion de la circulation automobile, ou autres.

Notons aussi que Vidéotron a déployé son propre réseau entièrement dédié à la connectivité des objets appelé LTE-M. Vidéotron Affaires est également devenue, en septembre dernier, partenaire de l'entreprise québécoise X-TELIA afin de proposer une vaste gamme de solutions d'objets connectés aux villes, municipalités, organisations gouvernementales et entreprises partout au Québec.

À propos d'EMnify

EMnify, fournisseur de connectivité cellulaire, est la brique Cloud principale des projets IoT, connectant des millions d'appareils dans le monde entier, des véhicules électriques aux compteurs d'énergie, des systèmes d'alarme aux trackers GPS, des thermomètres intelligents aux accessoires médicaux.?La plateforme de connectivité cellulaire d'EMnify s'intègre entièrement aux solutions IoT de ses clients grâce à une API simple, détaillée et claire ou via une méthode no-code avec Zapier. Les intégrations Cloud clé en main assurent sécurité et transparence pour les déploiements de toutes tailles, des start-up locales aux entreprises internationales.?L'offre d'EMnify est assurée par son super-réseau IoT, le plus large réseau mobile cellulaire entièrement déployé dans le Cloud et assurant une connectivité complète (2G - 5G, LTE-M, NB-IoT) dans plus de 180 pays et 25 régions cloud.?Fondée en 2014, EMnify a été la première entreprise à transformer la connectivité IoT cellulaire en une ressource cloud facilement consommable, à laquelle font confiance des milliers de compagnies parmi les plus innovantes du monde. Pour en savoir plus sur EMnify, rendez-vous sur le site www.emnify.com.

À propos de Vidéotron

Vidéotron filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31?mars 2022, Vidéotron comptait 1?406?400 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico et Vrai, ses services de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 520?900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1?846?100 clients abonnés à ses services au 31 mars 2022. À cette date, Vidéotron avait activé 1?626?400 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 803?600 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

Suivez-nous sur le Web

Suivez-nous sur Twitter

Pour les dernières nouvelles

SOURCE Vidéotron

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 08:00 et diffusé par :