Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Mois du patrimoine italien





Le Mois du patrimoine italien commence le 1er juin

OTTAWA, ON, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Au cours des 30 prochains jours, les gens d'un bout à l'autre du pays auront l'occasion d'honorer et de célébrer le Mois du patrimoine italien. Il s'agit d'un moment pour reconnaître la contribution de cette communauté à l'édification du pays fort, dynamique et consciemment plus inclusif que nous connaissons aujourd'hui.

Le Canada compte plus de 1,5 million de personnes d'ascendance italienne, soit l'une des plus grandes diasporas italiennes au monde. Des affaires aux sports, en passant par la gastronomie et la politique, la communauté italo-canadienne a enrichi - et enrichit encore aujourd'hui - toutes les sphères de notre société.

Alors que nous célébrons cette grande contribution, nous devons également reconnaître les injustices historiques qu'a subies la communauté italo-canadienne durant la Seconde Guerre mondiale. En 2021, le premier ministre Trudeau a présenté des excuses officielles à la Chambre des communes pour l'internement de centaines d'Italo-Canadiens. Nous devons tirer les leçons de ces injustices passées, tout en continuant à bâtir une société plus équitable et plus juste.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à participer aux activités qui se dérouleront partout au pays pendant le Mois du patrimoine italien, alors que nous célébrons la contribution inspirante des personnes d'ascendance italienne au Canada.

À tout le monde qui souligne cette occasion spéciale, joyeux Mois du patrimoine italien!

SOURCE Patrimoine canadien

