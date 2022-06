PMB annonce le consortium FLASHKNiFE soutenu par l'EIT Health en vue de l'application clinique de la radiothérapie FLASH





PEYNIER, France, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- PMB annonce le lancement du consortium FLASHKNiFE, soutenu par l'Institut européen d'innovation et de technologie pour la santé (EIT Health). Ce partenariat public-privé européen vise à faire progresser la radiothérapie en introduisant un nouveau dispositif de radiothérapie dans la pratique clinique.

Plus de 10 millions de patients reçoivent une radiothérapie chaque année dans le monde, ce qui en fait un outil essentiel pour le traitement du cancer, ainsi que pour la chirurgie et la chimiothérapie. De plus, 30 % à 40 % des patients traités sont résistants à la radiothérapie. Les effets secondaires radio-induits limitent fortement la dose de rayonnement administrée à la tumeur. Si la toxicité pouvait être réduite, une dose plus élevée de rayonnement pourrait être administrée, ce qui donnerait un résultat plus efficace et mieux toléré dans le traitement du cancer.

Le consortium FLASHKNiFE vise à relever ce défi en utilisant la radiothérapie FLASH, une méthode récemment découverte d'administration de la radiothérapie. Administrée en une seule séance de traitement très courte, la radiothérapie FLASH provoque moins d'effets secondaires que la radiothérapie conventionnelle dans plusieurs études précliniques et cliniques.

Le consortium rassemble des institutions de haut niveau à travers l'Europe qui travailleront au cours des trois prochaines années pour atteindre cet objectif : PMB, Alcen, Institut Gustave Roussy, Centro Hospitalar Lisboa Norte, Universitätsklinikum Erlangen et ProductLife Group. Avec un budget total de 8,2 millions d'euros, FLASHKNiFE est cofinancé par l'EIT Health (2,5 millions d'euros) et les partenaires.

Pour faire progresser l'application clinique de la radiothérapie FLASH, le consortium FLASHKNiFE ainsi que notre partenaire clinique supplémentaire, le CHUV, mèneront une enquête clinique multicentrique sur le cancer de la peau à compter de 2023.

Le professeur Eric Deutsch, responsable du département de radiothérapie de Gustave Roussy, a déclaré : « La décision de s'engager dans ce projet EIT Health passionnant a été prise parce qu'il réunissait une innovation biologique, le concept FLASH, une innovation technologique, FLASHKNiFE, et la capacité de transformer ces innovations en une réalité pour le patient. »

PMB est une entreprise innovante spécialisée dans la conception et la fabrication d'assemblages mécaniques complexes pour les industries de la défense, de la médecine et de la recherche. Depuis la fin des années 2000, l'entreprise développe des systèmes complexes intégrant des accélérateurs de particules pour la médecine nucléaire, des essais non destructifs et un système de radiothérapie FLASH. PMB est une filiale d'Alcen, un groupe industriel diversifié français, fortement axé sur l'innovation et l'avancement des enjeux sociétaux.

