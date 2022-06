nShift lance Webshipper aux Pays-Bas et Belgique pour améliorer ses les délais et ses les options de livraison





Ce lancement permettra aux boutiques en ligne de petite et moyenne taille, d'offrir un meilleur service client et de renforcer la fidélité grâce à une solution prête à l'emploi

La plateforme d'expédition du commerce électronique propose des intégrations avancées aux boutiques en ligne et marketplaces majeurs, et un réseau de plusieurs centaines de transporteurs

TILBOURG, Pays-Bas, 1er juin 2022 /PRNewswire/ -- nShift, leader mondial de la gestion des livraisons de colis , annonce aujourd'hui l'ajout de Webshipper, une plateforme d'expédition majeure basée sur un modèle SaaS et destinée au commerce électronique pour offrir ses services aux Pays-Bas et Belgique.

Cet ajout permettra aux détaillants en ligne de petite et moyenne taille de relier rapidement et facilement leur boutique en ligne ou place de marché électronique à des centaines de transporteurs et d'expédier leurs colis dans le monde entier, sans avoir besoin de compétences ou d'expérience en codage. En automatisant leur processus de livraison, ils pourront offrir une meilleure expérience à leurs clients, les fidéliser et augmenter leur chiffre d'affaires.

Webshipper crée un accès à des centaines de transporteurs dans le monde entier. Les fournisseurs de commerce électronique et leurs clients ont ainsi la possibilité de choisir les options d'expédition adaptées à leurs besoins.

De plus, ce service s'intègre facilement à des boutiques en ligne notoires telles que Shopify, Magento, WooCommerce, Ecwid, Lightspeed et à des places de marché telles que Bol.com. Les détaillants peuvent ainsi importer les commandes depuis la boutique de leur choix et sélectionner les transporteurs pour proposer à leurs clients les options d'expédition adaptées à chaque colis.

Les détaillants peuvent également automatiser leur flux d'expédition pour expédier leurs produits très rapidement en imprimant les étiquettes d'expédition en vrac, et en scannant et en expédiant les commandes en quelques secondes.

Le service Webshipper offre de nombreux autres avantages :

affichage des meilleures options de livraison avec la fonction Dynamic Checkout ;

connexion de la plateforme d'e-commerce ou place de marché et importation ultra rapide des commandes ;

réduction du temps consacré aux retours grâce au portail de retour automatisé ;

conception d'un flux de réservation automatisé et impression automatique des étiquettes d'expédition ;

options pour la création de rapports.

« Webshipper est une solution d'expédition SaaS moderne tout-en-un destinée aux détaillants en ligne de petite et moyenne taille. Cette plateforme d'expédition connecte facilement les plateformes de commerce électronique aux transporteurs et permet aux utilisateurs d'automatiser toutes les aspects de gestion des commandes et des expéditions » explique Sarah Engholm Madsen, chef de produit Webshipper.

« Nous prenons en charge toutes les principales plateformes de commerce électronique, ERP et WMS grâce à des plugins standardisés. Les utilisateurs peuvent facilement se connecter à de nombreux transporteurs et expédier leurs produits dans le monde entier. Ils peuvent également s'adapter rapidement aux nouvelles demandes et aux nouveaux marchés, en ajoutant un nombre illimité de transporteurs et de services en quelques clics. Grâce à l'aide incluse dans l'application, les clients peuvent effectuer leur propre paramétrage de base en moins de cinq minutes. »

Webshipper est disponible en ligne et devrait être lancé dans la région du Benelux dans les mois qui viennent.

À propos de nShift

nShift est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion de la livraison dans le cloud permettant une expédition et un retour sans friction de près d'un milliard de colis dans 190 pays. Le logiciel de nShift est utilisé partout dans le monde par les expéditeurs du monde du commerce en ligne, de la vente au détail, de la fabrication et de la logistique 3PL (tierce partie). Le siège de la société est basé à Londres et à Oslo. Elle compte plus de 500 employés répartis dans des bureaux en Suède, en Finlande, en Norvège, au Danemark, au Royaume-Uni, en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Roumanie.

À propos de Webshipper

Webshipper ApS est un éditeur de logiciels basé au Danemark qui automatise les expéditions et la logistique de plus de 5 000 entreprises européennes de vente en ligne en connectant des plateformes de commerce électronique majeures à une vaste bibliothèque de transporteurs transfrontaliers. La société a été fondée en 2014 par son PDG Thomas Andersen et fait aujourd'hui partie du consortium spécialisé dans les logiciels d'expédition, nShift.

