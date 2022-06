Santé et bien-être en milieu de travail





Amplio Stratégies lance son nouveau parcours de formation

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - Forte du succès de son parcours de formation sur la santé mentale en milieu de travail, Amplio Stratégies est très fière de lancer son nouveau parcours en 8 thématiques, cette fois axé sur la santé physique et le mieux-être de tous les acteurs d'une organisation. Gestion du stress, activité physique, méditation, posture et sommeil ne sont que quelques-unes des thématiques abordées dans ce parcours, lancé dans le cadre de la journée nationale de la santé physique, prévue le 5 juin prochain.

« Conscientes de l'importance d'une culture organisationnelle saine, les entreprises souhaitent plus que jamais soutenir les employés-es en adoptant des stratégies concrètes, notamment par le développement des compétences, afin de préserver la santé globale de leurs ressources », affirme Philippe Richard Bertrand, associé et chef des revenus d'Amplio Stratégies.

Des capsules dynamiques, des experts passionnés

Animées par les experts Shawn Belliveau, ostéopathe et kinésiologue et Catherine Therrien, docteure en chiropratique, les capsules d'environ 2 à 5 minutes chacune proposent des trucs, des techniques et des conseils utiles afin d'approfondir la réflexion, favoriser le mieux-être au travail, mettre en action et intégrer les meilleures pratiques dans leur quotidien.

« La pandémie, la réorganisation des méthodes et le télétravail ont eu de nombreux impacts négatifs chez les travailleurs-euses. Des employés physiquement moins actifs sont souvent plus propices à ressentir des effets néfastes, à vivre plus de stress et être plus souvent absents. En revanche, une force de travail plus active sera plus motivée, plus productive et d'autant plus engagée auprès de son employeur », ajoute Shawn Belliveau, D.O., B.Sc., CFMP, PNL et directeur de la clinique Centre Santé Holistique Pilates et Plus.

Découvrez-en davantage sur les capsules Prendre soin de sa santé physique en milieu de travail ici : https://formations-amplio.illuxi.com/sante-physique-en-milieu-travail

À propos d'Amplio Stratégies

Accompagner, Innover, Enseigner.

Amplio Stratégies est une firme de conseil agile fondée en 2016 qui accompagne les organisations, les dirigeants-es et leurs équipes dans leurs défis de transformation et leur développement organisationnel. Amplio Stratégies propose une offre intégrée en matière de formation, coaching individuel, accompagnement de groupe, conférences par l'équipe de consultants, formateurs et coachs.

SOURCE Amplio Stratégies Inc

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 07:25 et diffusé par :