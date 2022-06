Rayonnement de la culture québécoise - 125 000 $ pour faire briller la danse contemporaine québécoise





QUÉBEC, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, et le député de Richmond, M. André Bachand, annoncent, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'octroi d'une aide financière de 125 000 $ à ZemmourBallet. Cet investissement permettra la tenue du Festival de danse contemporaine de Sherbrooke, qui se tiendra du 18 au 21 août 2022.

Le projet contribuera à faire vivre la danse hors des grands centres urbains et à accroître son accessibilité, particulièrement dans la région de l'Estrie. L'événement de ZemmourBallet présentera des oeuvres chorégraphiques scéniques en plein air. Le Festival vise à faciliter l'accès à la danse contemporaine et à créer des liens avec le public. Des ateliers de danse en amont du Festival, en collaboration avec plusieurs organismes communautaires, seront d'ailleurs offerts pour utiliser la danse comme vecteur d'inclusion sociale. De plus, la réalisation d'activités de médiation est partie prenante de ce projet, ce qui permettra au Festival de créer des liens avec un nouveau public, de façon à démocratiser davantage la danse contemporaine.

ZemmourBallet est un organisme à but non lucratif établi à Sherbrooke depuis 2019, qui s'implique activement dans le milieu pour faire rayonner la danse en Estrie.

Citations

« Je félicite la compagnie ZemmourBallet et son directeur, M. Nicolas Zemmour, pour leurs prestations qui allient la forme, le sens et les émotions. Grâce à sa programmation 100 % québécoise, leur nouvelle fête dansante fera connaître nos artistes et artisans au parc Jacques-Cartier au bord du lac des Nations. Cette initiative rejoint l'objectif de notre gouvernement de valoriser la culture québécoise dans toutes les régions. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

« L'intérêt du tout nouveau Festival de danse contemporaine de Sherbrooke réside notamment dans son positionnement en région, en été et en extérieur, qui laisse présager un fort rayonnement auprès de la population de l'Estrie, des régions avoisinantes et des touristes. Ce projet m'emballe, car il pourra favoriser le positionnement de l'Estrie parmi les pôles importants pour la danse au Québec. »

André Bachand, député de Richmond

« C'est grâce au soutien majeur du gouvernement québécois que nous sommes heureux d'inaugurer le Festival de danse contemporaine de Sherbrooke. Cette aide financière importante, au-delà de propulser la relève et de diffuser des compagnies majeures québécoises, mettra de l'avant l'excellence artistique que nous créons ici, au Québec. Encore mille mercis. »

Nicolas Zemmour, directeur de ZemmourBallet

Faits saillants

L'Appel de projets pour le rayonnement de la culture québécoise du ministère de la Culture et des Communications vise à soutenir les initiatives promotionnelles collectives à grand déploiement de même que les projets d'envergure contribuant au développement et au rayonnement de la culture québécoise et de son offre, partout sur le territoire.

L'aide financière annoncée aujourd'hui est accordée dans le cadre de cet appel de projets, sous le volet qui vise le développement et la production d'activités d'envergure participant à la reconnaissance ou à la valorisation de la culture québécoise.

Au total, 14 projets seront soutenus, dans le cadre d'un investissement de plus de 6,3 M$, et commenceront à se déployer dès l'été 2022.

Lien connexe

ZemmourBallet

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 1 juin 2022 à 07:01 et diffusé par :